Кабмин назначил проверку использования средств Фонда по борьбе с коронавирусом

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 14 сентября, поручил провести аудит использования средств образованного в составе государственного бюджета Фонда борьбы с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, провести контроль использования средств Фонда поручено Госаудитслужбе, передает БизнесЦензор.

Главным распорядителям средств, ответственным исполнителям, распорядителям бюджетных средств низшего уровня и получателями бюджетных средств поручено обеспечить допуск и предоставить все необходимые документы для проведения аудита.

Как отмечают в Минфине, прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств, которые Украина взяла перед МВФ.

Как сообщалось, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.