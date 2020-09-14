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Импорт нефтепродуктов через порты вырос с начала года на 35%

Импорт нефтепродуктов через порты вырос с начала года на 35%

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-августе 2020 года увеличился на 34,9%, до 657,81 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (487,6 тыс. трнн).

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Лидером по объему импорта стал порт "Николаев" - за восемь месяцев поставки через него выросли в 3,5 раза, до 213 тыс. тонн против 58 тыс. тонн в январе-августе прошлого года.

Морские поставки через порт "Одесса" за отчетный период выросли более чем на треть, до 205,4 тыс. тонн. На третьем месте порт "Пивденный" - 189 тыс. тонн, что в полтора раза больше объемов поставок за аналогичные восемь месяцев прошлого года (117,6 тыс. тонн).

Также поставки нефтепродуктов - метанола - осуществлялись через порт "Черноморск". За восемь месяцев импорт через этот порт составил 10,1 тыс. тонн. Порт "Измаил" за этот же период принял 15,4 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых практически весь объем - в мае-августе.

В первом полугодии 2020 года в морские порты для внутреннего рынка поступило 529 тыс. тонн нефтепродуктов против 289 тыс. тонн годом ранее.

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.

Автор: 

нафтопродукти (460) АМПУ (468)


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