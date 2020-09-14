Зеленский подписал закон для получения помощи от ЕС на 1,2 миллиарда евро
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
"Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", – сказано в сообщении.
Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи.
В частности, условия выделения средств касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.
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Как сообщалось, Верховная Рада 25 августа ратифицировала Меморандум с ЕС для получения макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Половина этой суммы будет выделена после завершения всех формальностей, а для получения оставшейся части нужно будет выполнить ряд условий.
Ожидаемый срок погашения кредита – 10-15 лет. Исходя из условий заимствования в рамках предыдущих четырех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется на уровне до 2% годовых.
Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
После этого Киев и Брюссель начали переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.
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Зеленский немедленно должен сложит полномочия как президент! НЕМЕДЛЕННО! Или его надо выгонять силой. Такой чмошник и его банда воров и предателей Украине не нужены
Но зачем, ведь бяка уже сделана )))
А там между прочим целых 40% больных кретинизмом людей.
Но вернемся к ЗЕдебилам. Отдавать будут все.
Если не успеют свалить из этой помойки.
По статистике в США на лотерею грин-кард из Украины подали 2.5 миллиона людей.
Из России - почти 600 тысяч. И это при том какая там вакханалия. Но Россию можно понять - там скрепы! А у нас что? Заёбы?))))
Я же кричу тебе: "Помоги мне!"
А так сталось що Україна президента втратила...........Україна зараз на рівні Білорусії.
мені все зрозуміло по по макро та балансу. це як долити в порізану пляшку води та спостерігати як вода витікає. Нам всім потрібно багатіти розвивати бізнес, залучати українців до виробництв та досліджень. Розвивати торгівлю: морську, залізничну. Та й багато чого.
А от стосовно реформ: не вірю - почитайте умови - на нашій землі вже 300 років як тривають якісь реформи. Якщо для судів куплять нові Макбуки - це не " функционирования судебной системы"
Одназночно не те реформуємо (фарбуемо траву та асфальт).
. . . Грузия находится на восьмом месте из 189 стран в рейтинге "Простота ведения бизнеса" IFC - World Bank. Для сравнения: Германия занимает 21 место, Швейцария - 29, Кипр - 39, Украина - 112 место.
"В частности, условия выделения средств касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа."
А вы уверены, что без пинков Запада тут хоть что-то бы делалось?