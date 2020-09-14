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Зеленский подписал закон для получения помощи от ЕС на 1,2 миллиарда евро

Зеленский подписал закон для получения помощи от ЕС на 1,2 миллиарда евро

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", – сказано в сообщении.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи.

В частности, условия выделения средств касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.

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Как сообщалось, Верховная Рада 25 августа ратифицировала Меморандум с ЕС для получения макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Половина этой суммы будет выделена после завершения всех формальностей, а для получения оставшейся части нужно будет выполнить ряд условий.

Ожидаемый срок погашения кредита – 10-15 лет. Исходя из условий заимствования в рамках предыдущих четырех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется на уровне до 2% годовых.

Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

После этого Киев и Брюссель начали переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) кредит (3282) ратифікація (80) Євросоюз (5103)


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Топ коментарі
+5
Зачем проводить реформы и быть богатыми)))))))))))))))))))))))? Когда можно подписать бумазххку и тебе дадут бабло, которое можно украсть.
Зеленский немедленно должен сложит полномочия как президент! НЕМЕДЛЕННО! Или его надо выгонять силой. Такой чмошник и его банда воров и предателей Украине не нужены
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14.09.2020 16:47
+1
Главное что отдавать будут ЗЕдебилы
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14.09.2020 19:57
+1
отдавать будут не прхоботы и ЗЕботы . . . отдавать будет народ, который традиционно выбирает воровскую власть
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14.09.2020 21:53
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Зачем проводить реформы и быть богатыми)))))))))))))))))))))))? Когда можно подписать бумазххку и тебе дадут бабло, которое можно украсть.
Зеленский немедленно должен сложит полномочия как президент! НЕМЕДЛЕННО! Или его надо выгонять силой. Такой чмошник и его банда воров и предателей Украине не нужены
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14.09.2020 16:47 Відповісти
Главное что отдавать будут ЗЕдебилы
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14.09.2020 19:57 Відповісти
отдавать будут не прхоботы и ЗЕботы . . . отдавать будет народ, который традиционно выбирает воровскую власть
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14.09.2020 21:53 Відповісти
Можно конечно еще вспомнить дебилов которые не голосовали.
Но зачем, ведь бяка уже сделана )))
А там между прочим целых 40% больных кретинизмом людей.

Но вернемся к ЗЕдебилам. Отдавать будут все.
Если не успеют свалить из этой помойки.

По статистике в США на лотерею грин-кард из Украины подали 2.5 миллиона людей.
Из России - почти 600 тысяч. И это при том какая там вакханалия. Но Россию можно понять - там скрепы! А у нас что? Заёбы?))))
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15.09.2020 19:44 Відповісти
Идёт по стопам "папередников".
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15.09.2020 07:20 Відповісти
Вот это и есть те обещанные реформы за которые наши дети с внуками будут расчитываться.
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14.09.2020 17:01 Відповісти
Зеленский сравнял Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны"?
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14.09.2020 18:42 Відповісти
І приймає.
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14.09.2020 18:54 Відповісти
Помоги мне!
Я же кричу тебе: "Помоги мне!"
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14.09.2020 20:18 Відповісти
на фоне стула не фоткайте, там стул больше чем 1,62
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14.09.2020 20:19 Відповісти
Доти доки в офісі президента будуть керувати завгосп його шлюхи та блазні.
А так сталось що Україна президента втратила...........Україна зараз на рівні Білорусії.
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14.09.2020 21:16 Відповісти
у Неньки еще не было Президента - патриота
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14.09.2020 21:55 Відповісти
кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве Источник: https://biz.censor.net/n3219167
мені все зрозуміло по по макро та балансу. це як долити в порізану пляшку води та спостерігати як вода витікає. Нам всім потрібно багатіти розвивати бізнес, залучати українців до виробництв та досліджень. Розвивати торгівлю: морську, залізничну. Та й багато чого.
А от стосовно реформ: не вірю - почитайте умови - на нашій землі вже 300 років як тривають якісь реформи. Якщо для судів куплять нові Макбуки - це не " функционирования судебной системы"

Одназночно не те реформуємо (фарбуемо траву та асфальт).
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14.09.2020 21:59 Відповісти
"Нам всім потрібно багатіти розвивати бізнес, залучати українців до виробництв та досліджень" ????????????????????????????????7 . . . сейчас не проблема - ВЫПУСТИТЬ продукцию . . . сейчас проблема - ПРОДАТЬ продукцию . . . для этого она должна быть КОНКУРЕНТНОЙ . . . а это НЕ ВОЗМОЖНО без ее производства по СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ . . . эти технологии ЕСТЬ У БУРЖУЕВ . . . только они НЕ ТУРАКИ и не придут в САМУЮ КОРРУМПИРОВАННУЮ страну Европы и где ПРОДАЖНЫЕ СУДЫ вершат беспредел и запросто могут отобрать построенный современный заводик . . .
. . . Грузия находится на восьмом месте из 189 стран в рейтинге "Простота ведения бизнеса" IFC - World Bank. Для сравнения: Германия занимает 21 место, Швейцария - 29, Кипр - 39, Украина - 112 место.
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14.09.2020 22:30 Відповісти
так что западная помощь НЕ РЕШАЕТ проблему . . . западная помощь - КОНСЕРВИРУЕТ проблему
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14.09.2020 22:32 Відповісти
Интересно, а для ЕС обязателно исполнять законы Зеленского?
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14.09.2020 22:37 Відповісти
нет . . . для ЕС "не обязательно исполнять законы Зеленского" . . . законы принятые в Неньке ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к исполнению на территории Неньки
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14.09.2020 22:43 Відповісти
Зеленский подписал закон для получения помощи от ЕС на 1,2 миллиарда евро - Цензор.НЕТ 546 https://biz.censor.net/user/434598 , ты де Билл (по французски - потомок Билла).
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15.09.2020 00:45 Відповісти
отдавать кредиты кто будет??? предлагаю всю недвижимость Зе продать и все счета его обналичивать и отдавать кредиты!!!
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15.09.2020 00:58 Відповісти
Скоротили соціальну допомогу, "з'їли" державний резерв зерна, за перші півроку каденції вкрали половину бюджету, 15 млрд грн украли в армії, скорочують армію, продуктивних чесних спеціалістів звільняють з керівних посад і ставлять на їх місце нікчем ... Куди дівають гроші? Ще й кредити беруть, щоб народ потім віддавав борги.
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15.09.2020 06:25 Відповісти
Зелена попрошайка.
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15.09.2020 08:17 Відповісти
Врахуйте! Пізніше народ спитає, куди поділись ці гроші.Багато вкрасти не вийде. З нас досить Януковичів, Курченків і т.д.
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15.09.2020 09:08 Відповісти
Внешнее управление говорите?
"В частности, условия выделения средств касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа."
А вы уверены, что без пинков Запада тут хоть что-то бы делалось?
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15.09.2020 09:37 Відповісти
Что оно подписало? Взял стране кредит, ****, очередной.
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15.09.2020 11:13 Відповісти
Жадібне падло яке, все йому мало.
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15.09.2020 11:17 Відповісти

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