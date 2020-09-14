Зеленский подписал закон для получения помощи от ЕС на 1,2 миллиарда евро

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", – сказано в сообщении.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи.

В частности, условия выделения средств касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.

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Как сообщалось, Верховная Рада 25 августа ратифицировала Меморандум с ЕС для получения макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Половина этой суммы будет выделена после завершения всех формальностей, а для получения оставшейся части нужно будет выполнить ряд условий.

Ожидаемый срок погашения кредита – 10-15 лет. Исходя из условий заимствования в рамках предыдущих четырех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется на уровне до 2% годовых.

Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

После этого Киев и Брюссель начали переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.