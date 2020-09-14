Неплатежи клиентов "Днепрогаза" превысили долги перед Оператором ГТС в 9 раз

По состоянию на 1 сентября 2020 года долги клиентов АО "Днепрогаз" за услуги по распределению газа составляют 60 млн грн, что в 9 раз превышает задолженность компании перед Оператором ГТС.

Как сообщает пресс-служба "Днепрогаза", в этом году на рост долгов и ухудшение расчетов клиентов повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса, передает БизнесЦензор.

"Неделю назад мы направили в Верховную Раду информацию по расчетам с Оператором ГТС и расчетам с нами по всем категориям потребителей. На данном этапе имеем четкую тенденцию – значительное, девятикратное превышение долгов потребителей по отношению к нашей задолженности перед Оператором ГТС.

Она сформирована в первой половине года – когда из-за карантина расчеты потребителей за услуги доставки газа значительно ухудшились. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле речь идет лишь о временном моратории на начисление пени и отключение от системы газоснабжения", – отметил коммерческий директор "Днепрогаза" Игорь Маньковский.

За месяц до начала отопительного периода "Днепрогаз" призывает своих клиентов не допускать накопления задолженности по лицевым счетам и своевременно рассчитываться за предоставленные услуги по распределению.

В компании подчеркивают, что от своевременной оплаты зависит надежность и бесперебойность газоснабжения в осенне-зимний период 2020-2021 годов и расчеты с Оператором ГТС.

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Напомним, АО "Днепрогаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории города Днепр и Днепровского района.

В 2019 году АО "Днепрогаз" доставило для 400 тысяч своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.