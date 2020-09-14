"Энергоатом" и корейская КНNP обсудили строительство новых блоков АЭС в Украине

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и Korea Hydro&Nuclear Power (КHNP) в рамках прошедшей 11 сентября видеоконфренции обсудили перспективы строительство новых энергоблоков на площадках украинских АЭС.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Во время видеоконференции представители двух компаний обсудили перспективные проекты "Энергоатома" и в первую очередь - возведение новых энергоблоков на площадках украинских АЭС. Корейская сторона выразила заинтересованность в строительстве энергоблока с реактором APR-1400 на Ривненской АЭС, где уже выполнена часть подготовительных работ по обоснованию выбора площадки.

Стороны также рассмотрели состав совместных рабочих групп по направлениям сотрудничества. В ходе конференции были обсуждены вопросы финансирования и локализации производства основных компонентов реакторной установки в Украине.

Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. - дочерняя компания Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и крупнейшая электроэнергетическая компания Республики Корея, которая генерирует около 30% от суммарного производства электроэнергии в Южной Корее. KHNP эксплуатирует 24 энергоблока АЭС суммарной установленной мощностью 23 тыс. 250 МВт. Также KHNP имеет 6 атомных энергоблоков на стадии строительства и еще 4 энергоблока планирует построить. Вместе с KEPCO KHNP приняла участие в проектах строительства первой в Объединенных Арабских Эмиратах атомной электростанции Барака.

В августе 2016 НАЭК "Энергоатом" и Korea Hydro & Nuclear Power подписали в Киеве Меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение взаимодействия в ядерно-энергетической отрасли.