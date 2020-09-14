"Киевавтодор" оценил ремонт одного километра окружной дороги в 560 миллионов

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт участка дороги Т-10-27 Киевское полукольцо от улицы Ватутина до Одесской площади длиной 2,6 километра ожидаемой стоимостью 1,45 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 12 октября, аукцион назначен на 17 ноября.

Работы по капремонту участка дороги нужно выполнить до конца 2023 года.

Как сообщалось, власти Киева поучили указанный участок дороги в собственность города в 2018 году, до этого за него отвечала Служба автомобильных дорог Киевской области.