"Киевавтодор" оценил ремонт одного километра окружной дороги в 560 миллионов
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт участка дороги Т-10-27 Киевское полукольцо от улицы Ватутина до Одесской площади длиной 2,6 километра ожидаемой стоимостью 1,45 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.
Конечный срок подачи тендерных предложений – 12 октября, аукцион назначен на 17 ноября.
Работы по капремонту участка дороги нужно выполнить до конца 2023 года.
Как сообщалось, власти Киева поучили указанный участок дороги в собственность города в 2018 году, до этого за него отвечала Служба автомобильных дорог Киевской области.
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ігор Глас
показати весь коментар14.09.2020 20:33 Відповісти Мені подобається 0
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