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"Киевавтодор" оценил ремонт одного километра окружной дороги в 560 миллионов

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт участка дороги Т-10-27 Киевское полукольцо от улицы Ватутина до Одесской площади длиной 2,6 километра ожидаемой стоимостью 1,45 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 12 октября, аукцион назначен на 17 ноября.

Работы по капремонту участка дороги нужно выполнить до конца 2023 года.

Как сообщалось, власти Киева поучили указанный участок дороги в собственность города в 2018 году, до этого за него отвечала Служба автомобильных дорог Киевской области.

Автор: 

дороги (1570) Київ (4682) ремонт (1474) Київавтодор (160) Prozorro (1748)


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2.6 км, за три роки , бред бариг, може 260 км?
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14.09.2020 20:33 Відповісти

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