Компания Вавриша через суд отменила запрет на строительство двух жилых комплексов в Киеве

Полтавский апелляционный суд отменил арест участков по ул. Набережно-Крещатицкая и на 22-м км Харьковского шоссе в Киеве, где осуществляет строительство жилых комплексов компания Saga Development Андрея Вавриша.

Как передает БизнесЦензор, об этом сам Вавриш сообщил в Facebook, обнародовав соответствующие решения суда.

В частности, Полтавский апелляционный суд 10 сентября отменил постановление Октябрьского райсуда Полтавы от 31 июля о наложении ареста на три участка площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га по ул. Набережно-Крещатицкая в Киеве, и постановил вернуть соответствующее ходатайство прокурору.

На указанных участках строится ЖК "Новый Подол", партнером в этом проекте является компания "Perfect Group" нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, отмечают Наші гроші.

Кроме того, 8 сентября Полтавский апелляционный суд также отменил постановление от 31 июля о наложении ареста на два участка площадью 6,19 га и 23,72 га на 22-м км Харьковского шоссе и решил вернуть соответствующее ходатайство прокурору.

На этих участках строится ЖК "О2 Residence", интерес в этой застройке имеет также компания из орбиты экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

При этом оба решения Полтавского апелляционного суда выносила коллегия судей под руководством Валентина Томилко, его зять является заместителем начальника второго отдела организации процессуального руководства управления организации процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориальных подразделений ГБР.

Ранее Ваврыш обнародовал короткий текст постановления Октябрьского райсуда Полтавы от 8 сентября, которым прокурору отказано в наложении ареста на две 6-этажные недостроенных дома ЖК "О2 Residence".

Апелляционные жалобы в интересах ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд" и ООО "Фирма "Резон" подал адвокат Александр Богданов.

Как сообщалось, 31 июля Октябрьский райсуд Полтавы наложил арест на указанные участки в рамках уголовного производства которое расследуют следователи Государственного бюро расследований под процессуальным контролем Офиса генпрокурора. По данным следствия, намерения застройки не соответствуют назначению этих участков.