Кабмин утвердил проект изменений в Налоговый кодекс для принятия бюджета на 2021 год

Кабинет министров утвердил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законы в части обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято на закрытом внеочередном заседании правительства в понедельник, 14 сентября, передает БизнесЦензор.

По расчетам министерства, принятие законопроекта позволит увеличить поступления налогов и сборов в государственный бюджет на 2,7 млрд грн, в местные бюджеты – на 500 млн грн.

Для повышения уровня администрирования изменениями в кодекс предусмотрено отменить мораторий на проведение документальных и фактических проверок, списать суммы финансовых санкций (штрафов и пени), при условии полного погашения сумм налогового долга в течение 6 месяцев, на который начислены такие финансовые санкции.

Кроме того, законопроект содержит нормы по улучшению условий ведения бизнеса и повышения уровня администрирования налогов.

В частности, в части улучшения условий ведения бизнеса предусматривается:

для сельхозпроизводителей не будут начисляться обязательства по НДС в случаях форс-мажорных обстоятельств (потеря урожая, падеж поголовья);

исключение из состава доходов плательщиков единого налога средств государственной поддержки от Фонда развития предпринимательства и Фонда развития инноваций;

исключение из состава доходов физических лиц - предпринимателей и граждан сумм средств, полученных от Фонда развития инноваций;

исправление несогласованностей в законодательстве по маркировке жидкостей для электронных сигарет;

устранение несогласованности законодательства о лицензировании обращения топлива законодательству о труде;

пролонгация срока списания задолженности по ЕСВ так называемым "спящим" ФЛП на 2 месяца.

Также предлагается установить разрешение взимать налоговый долг, возникший в результате неуплаты денежного обязательства и/или пени, определенных самостоятельно налогоплательщиком в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд.

Кроме того, указанный законопроект предоставляет возможность налогоплательщику оспаривать решение комиссии контролирующего органа о соответствии или несоответствии плательщика налога на добавленную стоимость критериям рискованности.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 14 сентября утвердил проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Согласно проекту, доходы госбюджета в 2021 году запланированы в размере 1,07 трлн грн, расходы – 1,35 трлн грн, дефицит – около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.