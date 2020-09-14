Wizz Air отменил около 20 маршрутов из Украины до марта 2021 года

Венгерская авиакомпания Wizz Air уменьшает количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на lowcostavia.

Под сокращение попали десятки рейсов из Украины - 12 маршрутов отменены до марта 2021 года, еще больше направлений пока приостановлено до конца октября. Изменения претерпели рейсы из всех городов Украины.

Как показывает анализ системы бронирования перевозчика, Wizz Air отменил до конца марта 2021 года 12 рейсов из Украины: из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова в Ларнаку и Будапешт, из Харькова в Катовице и Будапешт, из Запорожье в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт. Рейсы из Одессы в Берлин и Будапешт будут выполняться до конца октября и позже отменят до марта.

Список рейсов Wizz Air отмененных до конца марта 2021 года:

Киев - Афины

Киев - Салоники

Киев - Нюрнберг

Львов - Ларнака

Львов - Будапешт

Харьков - Катовице

Харьков - Будапешт

Запорожье - Вильнюс

Запорожье - Дортмунд

Запорожье - Будапешт

Одесса - Берлин отменен с 23 октября

Одесса - Будапешт отменен с 24 октября

Еще ранее Wizz Air отменил до марта 2021 года рейсы из Киева в Ганновер и Лейпциг, из Львова в Копенгаген, Биллунн и Гамбург, из Запорожья в Вену и Милан и из Харькова в Таллинн.

В целом Wizz Air отменил около 20 маршрутов из Украины до марта следующего года.

Клиенты Wizz Air могут переоформить бронирование на другой рейс с датой отправления, которая будет за 14 дней до или максимум через 60 дней после запланированной даты рейса.

Также пассажиры могут отправить запрос на возврат в форме кредита на счет аккаунта Wizz в размере 120%. Сумма поступит сразу после загрузки запроса и будет доступна в течение двух лет.

Вместо кредита Wizz также можно подать запрос на возврат 100% стоимости на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж.