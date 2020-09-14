Зеленский поручил подписать кредитный договор с МБРР на $100 миллионов

Президент Владимир Зеленский уполномочил вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова подписать соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о займе "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №464/2020-рп от 14 сентября обнародовано на сайте главы государства.

Распоряжением также утвержден состав делегации Украины для участия в переговорах с МБРР относительно заключения соответствующего кредитного соглашения.

Как сообщалось, Кабинет министров 2 сентября одобрил привлечение займа на сумму $100 млн от Международного банка реконструкции и развития на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение (Проект 3В)".

Кредит планируется привлечь на срок 27 лет с льготным периодом 12 лет с плавающей ставкой LIBOR плюс переменный спред.

Согласно данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, проект предусматривает инвестиции в возобновлении сельского хозяйства через реализацию отдельных с/х субпроектов, направленных на преодоление последствий вооруженной агрессии России на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины.