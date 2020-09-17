"Метинвест" Ахметова размещает евробонды на $300 миллионов под 8% годовых, – СМИ (обновлено)

"Метинвест" размещает 7-летние еврооблигации объемом $333 млн с доходностью 7,95%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

Изначально ориентир доходности 7-летних еврооблигаций "Метинвеста" ожидаемым объемом выпуска $300 млн был определен на уровне около 8,5%. В процессе размещения ориентир доходности был снижен до уровня 8,25%, а затем – до 7,95-8,05%. Спрос на облигации превысил $1,6 млрд.

Как сообщалось, 15 сентября "Метинвест" предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах на общую сумму до $290 млн (с учетом, в том числе, комиссий за тендеры), в том числе за счет выпуска новых еврооблигаций.

По данным "Метинвеста", в обращении находятся еврооблигации-2021 номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации-2023 номинальным объемом $504,52 млн.

Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить этот выпуск в обращении в объеме не менее $300 млн. В частности, указано, что если все евробонды-2021 будут поданы для выкупа, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.

"Метинвест" также сообщил, что уже получил от держателя евродондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении пойти на такой выкуп. Если такое намерение будет реализовано, включая предоставление согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021, то для выкупа всего выпуска понадобится согласие держателей этих бондов еще примерно, на $5,7 млн.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 – по 104,25% от номинала. Ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 - по 28 сентября включительно, финальный срок – по 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 1 октября, финальная – 16 октября.

Напомним, в октябре 2019 года группа "Метинвест" провела выкуп евробондов с погашением в 2023 году на $440 млн из общей суммы выпуска в $944,52 млн за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году на $500 млн со ставкой 7,75% годовых и с погашением в 2025 году на 300 млн евро под 5,625% годовых.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.