БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 412 3

Аграрии Луганщины потребовали компенсаций за размещение на полях оборонных объектов ВСУ

Аграрии Луганщины потребовали компенсаций за размещение на полях оборонных объектов ВСУ

Представители аграрного бизнеса в Луганской области требуют компенсаций за размещение на их угодьях оборонных сооружений Вооруженных Сил Украины.

Об этом шла речь во время встречи представителей Минрегинтеграции с представителями бизнеса в Северодонецке и Попасной, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению, предприниматели во время встречи обратили внимание на необходимость срочного решения вопроса, связанного с компенсацией расходов собственникам земли, на чьих угодьях расположены фортификационные сооружения.

"Это станет важной задачей для министерства для восстановления справедливости и открытых отношений между властью и бизнесом. В ближайшее время будут предложены механизмы решения этого вопроса ", – заявил советник вице-премьера – министра реинтеграции оккупированных территорий Андрей Мирошниченко.

Во время встречи также обсуждалась идея открытия в регионе филиала международного коммерческого арбитража, которая была положительно воспринята предпринимателями.

Как сообщалось, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовит проект Концепции по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, предусматривающей широкое привлечение инвестиционных ресурсов.

Автор: 

аграрії (1318) ЗСУ (370) Міністерство реінтеграції (127) Луганська область (200)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І це правильно. А що, огоошена війна проти роССії, чи проти ордло?
показати весь коментар
17.09.2020 20:17 Відповісти
згинь сепар вонючий... будет тебе война падло чи думаеш забудемо все що ви натворили..ні суки отримаете по зпслузі.
показати весь коментар
17.09.2020 21:12 Відповісти
е вихід. призовіть це падло донецьке і хай захіщае своі поля..халява вот ваша цель в жізні. кацапье вонюче... в шію нахер гнати з украіни це падло.
показати весь коментар
17.09.2020 21:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 