Аграрии Луганщины потребовали компенсаций за размещение на полях оборонных объектов ВСУ

Представители аграрного бизнеса в Луганской области требуют компенсаций за размещение на их угодьях оборонных сооружений Вооруженных Сил Украины.

Об этом шла речь во время встречи представителей Минрегинтеграции с представителями бизнеса в Северодонецке и Попасной, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению, предприниматели во время встречи обратили внимание на необходимость срочного решения вопроса, связанного с компенсацией расходов собственникам земли, на чьих угодьях расположены фортификационные сооружения.

"Это станет важной задачей для министерства для восстановления справедливости и открытых отношений между властью и бизнесом. В ближайшее время будут предложены механизмы решения этого вопроса ", – заявил советник вице-премьера – министра реинтеграции оккупированных территорий Андрей Мирошниченко.

Во время встречи также обсуждалась идея открытия в регионе филиала международного коммерческого арбитража, которая была положительно воспринята предпринимателями.

Как сообщалось, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовит проект Концепции по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, предусматривающей широкое привлечение инвестиционных ресурсов.