Рада отправила на доработку законопроект о погашении долгов на рынке электроэнергии

Верховная Рада отправила на доработку проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2389 в первом чтении проголосовали 211 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосвах.

После этого депутаты 234 голосами был направлен на доработку.

Как пояснил перед голосованием за проект глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, законопроект связан с принятым ранее законом об урегулировании вопроса задолженности на оптовом рынке электрической энергии. В частности, принятый закон предусматривает списание части задолженности, что предусматривает уплату налогов, согласно действующим нормам Налогового кодекса. Законопроект №2389 призван урегулировать этот вопрос.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон № 719-IX, предусматривающий погашение возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Законом предусмотрено списание долгов государственных шахт за электроэнергию, а также долгов "Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях.

Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен пропорционально переуступить кредиторам. При этом НРКЭУ обязано предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии.

В конечном итоге остатки долгов "Энергорынка" должны быть списаны, а сама компания ликвидирована.

При этом на сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению государственного долга.

Министерство финансов в экспертном заключении к законопроекту отмечало, что предложенные нормы разбалансируют госбюджет, а также может привести к возникновению фискальных рисков на сумму до 28,1 млрд.