"Укрзализныця" сняла самый новый поезд с маршрута в аэропорт "Борисполь". ФОТО

"Укрзализныця" сняла свой самый новый новый дизель-поезд ДПКр-3 с линии "Киев Борисполь Экспресс" в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщили на Крюковском вагоностроительном заводе, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Причиной такого решения в железнодорожном операторе назвали пандемию COVID-19 и сокращение пассажиропотока на маршруте из-за ограничения международного авиасообщения в "Борисполе".

Поезд планировали отправить на региональный маршрут Черкассы-станция имени Тараса Шевченко в городе Смела Черкасской области.

Однако специалисты завода-производителя КВСЗ указали на техническое несоответствие моторвагонного депо ТЧ-5, которое должно было обслуживать поезд после изменения маршрута.

Теперь для ДПКр-3 будут искать новое направление и пункт обслуживания.

Новый дизель-поезд "Укрзализныця" получила в декабре 2019 года и запустила его на линию "Киев Борисполь Экспресс". Он имеет два вагона второго класса, один вагон первого класса, в которых размещены 170 мест. С учетом стоячих поезд может перевезти за раз 470 пассажиров.

Выпущенный ДПКр-3 является первым экземпляром этой модели. В вагонах второго класса размещены 51 и 58 мест по схеме 2+3, в вагоне первого класса размещено 61 кресло по схеме 2+2.

"Укрзализныця" в 2018 году провела тендер на закупку шести региональных дизель-поездов и подписала договор с победителем торгов КВСЗ 10 августа 2018 года. Завод должен был поставить шесть ДПКр-3 в Моторвагонное депо Тернополь регионального филиала "Львовская железная дорога" до конца 2019 года.

Однако позже "Укрзализныця" уменьшила заказ до одной единицы и решила использовать новый дизель-поезд на линии "Киев Борисполь Экспресс", которая соединяет вокзалы "Киев-Пассажирский", "Дарница" и станцию "Выдубичи" с аэропортом "Борисполь".

Отправить 3-вагонный ДПКр-3 в аэропорт "Борисполь" решили после того, как курсировавшие на маршруте рельсовые автобусы PESA 620M начали не справляться с возросшим пассажиропотоком. Из-за этого у пассажиров начали возникать сложности с посадкой в поезд на промежуточных станциях, так как из-за недостатка места в салоне они физически не могли сесть на поезд.