Генштаб закупил подарочные ручки Parker по 8 760 гривен за штуку. ФОТО

Финансовое управление Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 8 сентября по результатам тендера сообщило о намерении заключить договор с ООО "Май-Час" о закупке подарочных ручек на 308 тыс. грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, Генштаб закупает 80 подарочных ручек: 58 штук – с гравировкой "От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины" в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штуки – с изображением трезубца в футляре.

Самыми дорогими являются десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с ​​корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором по 8 760 грн за штуку. На сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки продаются без гравировки в фирменной коробке по 6 105 грн.

Также закупили двадцать ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6 870 грн. Из них десять будут типа роллер и десять перового типа. На рынке такие ручки-роллеры продаются без гравировки в фирменной коробке по 5 167 - 5 168 грн, а перьевые ручки – по 5 748 грн.

Кроме того, еще десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 заказали по 2 940 грн, десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2 940 грн, десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2 340 грн и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн за штуку. Все они с позолотой деталей.

Единственным конкурентом победителя тендера была ФЛП Чалкова Людмила Михайловна из Киева, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Поэтому формальная экономия составила всего 1%.

Столичной фирмой "Май-Час" владеет и управляет киевлянин Виктор Кравец. Он также является учредителем ООО "Фирма "Май" единолично и ООО "Фабрика драгоценностей "Золотые времена" вместе с киевлянами Юрием Великим, Сергеем Симаком и Максимом Олефиренко.