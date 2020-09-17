Оператор ГТС завершил ремонт газопровода в Киевской области после взрыва. ФОТО

На поврежденном участке газопровода "Киев - Западная Украина-1" в Киевской области проведены все основные восстановительные работы, он готов к возобновлению транспортировки газа.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС, передает БизнесЦензор.

"Текущее состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий инцидента… Газопровод КЗУ-1 восстановлен для транспортировки газа в штатном режиме", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что на данный момент смонтировано все 38 метров нового трубопровода, сейчас идет подготовка поверхности трубы для устройства изоляционного покрытия, которое используется для защиты от коррозии.

Для окончательной ликвидации всех последствий разгерметизации будет осуществлено проведение земляных работ, а именно засыпка траншеи, рекультивация и восстановление плодородного слоя почвы в ближайшие дни.

Как сообщалось, 15 сентября около 00:20 возле поселка Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев - Запад Украины). Несмотря на сильный гул, который встревожил жителей близлежащих населенных пунктов, пострадавших вследствие инцидента нет.

В пресс-службе "Оператора ГТС Украины" отмечали, что этот газопровод используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях до подземных газохранилищ в западном регионе Украины и эта ситуация никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС.