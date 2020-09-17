В 2020 году Киевская городская администрация не создала ни одного паркоместа

С начала 2020 года в Киеве за средства городского бюджета не было создано ни одного места для парковки автомобилей.

Об этом говорится в ответе оператора по парковке транспортных средств КП "Киевтранспарксервис" на запрос БизнесЦензора.

"Сообщаем, что за средства городского бюджета в период с января по сентябрь 2020 года не было создано новых мест для парковки автомобилей. По этой причине невозможно установить стоимость одного нового места для парковки автомобилей, созданное на средства городского бюджета", - говорится в ответе "Киевтранспарксервиса".

Как ранее сообщал БизнесЦензор, с начала 2020 года и по состоянию на 8 сентября в Киеве было эвакуировано на штрафные площадки 31219 автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.

За это время в бюджет Киева поступило 9,01 млн грн штрафов, которые оплатили нарушители.

В целом, с июля 2019 по сентябрь 2020 инспекторы по парковке вынесли 39856 постанов. Эти данные изданию предоставил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Если припаркованный с нарушением правил автомобиль был эвакуирован, то расходы водителя, без учета услуг такси и потери времени, составят от 2000 грн.

В частности, нарушитель обязан оплатить три квитанции: 510 грн штрафа, 1270 грн за услуги эвакуатора, который эвакуировал автомобиль и 144 грн/сутки - за нахождение автомобиля на штрафплощадке.

То есть "услуги" эвакуатора занимают наибольшую долю в структуре расходов нарушителя. При такой модели эвакуаторы заинтересованы в максимальном количестве эвакуированных автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.

Кто будет эвакуировать автомобили-нарушители, решает КГГА, а точнее - Департамент транспортной инфраструктуры. По состоянию на сентябрь, по данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, эвакуацией в Киеве осуществляет восемь компаний, из которых только две - коммунальные предприятия.

За восемь месяцев 2020 года эти восемь компаний разделили между собой почти 40 млн грн платы за эвакуацию автомобилей. Больше читайте в материале БЦ: Кто эвакуирует автомобили киевлян на штрафплощадки.