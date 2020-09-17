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В 2020 году Киевская городская администрация не создала ни одного паркоместа

В 2020 году Киевская городская администрация не создала ни одного паркоместа

С начала 2020 года в Киеве за средства городского бюджета не было создано ни одного места для парковки автомобилей.

Об этом говорится в ответе оператора по парковке транспортных средств КП "Киевтранспарксервис" на запрос БизнесЦензора.

"Сообщаем, что за средства городского бюджета в период с января по сентябрь 2020 года не было создано новых мест для парковки автомобилей. По этой причине невозможно установить стоимость одного нового места для парковки автомобилей, созданное на средства городского бюджета", - говорится в ответе "Киевтранспарксервиса".

В 2020 году Киевская городская администрация не создала ни одного паркоместа 01

Как ранее сообщал БизнесЦензор, с начала 2020 года и по состоянию на 8 сентября в Киеве было эвакуировано на штрафные площадки 31219 автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.

За это время в бюджет Киева поступило 9,01 млн грн штрафов, которые оплатили нарушители.

В целом, с июля 2019 по сентябрь 2020 инспекторы по парковке вынесли 39856 постанов. Эти данные изданию предоставил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Если припаркованный с нарушением правил автомобиль был эвакуирован, то расходы водителя, без учета услуг такси и потери времени, составят от 2000 грн.

В частности, нарушитель обязан оплатить три квитанции: 510 грн штрафа, 1270 грн за услуги эвакуатора, который эвакуировал автомобиль и 144 грн/сутки - за нахождение автомобиля на штрафплощадке.

То есть "услуги" эвакуатора занимают наибольшую долю в структуре расходов нарушителя. При такой модели эвакуаторы заинтересованы в максимальном количестве эвакуированных автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.

Кто будет эвакуировать автомобили-нарушители, решает КГГА, а точнее - Департамент транспортной инфраструктуры. По состоянию на сентябрь, по данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, эвакуацией в Киеве осуществляет восемь компаний, из которых только две - коммунальные предприятия.

За восемь месяцев 2020 года эти восемь компаний разделили между собой почти 40 млн грн платы за эвакуацию автомобилей. Больше читайте в материале БЦ: Кто эвакуирует автомобили киевлян на штрафплощадки.

Автор: 

Київ (4686) Кличко Віталій (573) евакуатор (13)


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Топ коментарі
+6
"не создала ни одного паркоместа" - а должна?
В Европе наоборот, вытесняют машины из центров городов. Паркоместа создаются частниками - парковки в торговых центрах. А "паркоместа" которые принадлежат городу - это все городские улицы в центре.
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17.09.2020 22:59
+4
чому паркомісця повинна будувати київська влада за мої податки? платні паркомісця на Осокорках не всі заповнені. Чи хтось мріє про безкоштовні? Порушників правил паркування треба вчити бо по іншому ніяк, паркуються вже на голові у пішоходів
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17.09.2020 20:24
+4
паркомісце коштує 2000 грн в місяць. так що ти все одно у виграші. Треба піднімати вартість неправильної парковки
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17.09.2020 20:26
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17.09.2020 18:28 Відповісти
И торчат оттуда боксерские ушки......
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17.09.2020 18:42 Відповісти
Ублюдки гребаные. Сам попал почти на 2 косаря. Когда забирал авто со стоянки, один из подъехавших эвакуаторщиков признался,что у адмистрации стоит план на количество эвакуированных авто в день. В создании новых паркомест там наоборот, никто не заинтересован.
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17.09.2020 18:45 Відповісти
паркомісце коштує 2000 грн в місяць. так що ти все одно у виграші. Треба піднімати вартість неправильної парковки
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17.09.2020 20:26 Відповісти
чому паркомісця повинна будувати київська влада за мої податки? платні паркомісця на Осокорках не всі заповнені. Чи хтось мріє про безкоштовні? Порушників правил паркування треба вчити бо по іншому ніяк, паркуються вже на голові у пішоходів
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17.09.2020 20:24 Відповісти
Какая то извращенная логика. Вообще то государство существует для людей,а у вас, люди существуют для государства. Мы все платим налоги и вправе рассчитывать, чтобы избираемы менеджеры (меры) управляли этими средствами, чтобы улучшать быт городов. Есть нормы, согласно которым на такое то количество жителей положено то то и то то. И задача мера как раз это все обеспечивать, как необходимое, а потом уже, когда остается, можно и стеклянные мосты строить, а не тогда, когда Троещина 30 лет ждет метро, как воздух!.
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17.09.2020 21:11 Відповісти
Серьоня, мова не про метро, а про стоянки. Стоянок в Києві достатньо, але ти ж хочеш безкоштовно і під вікном. Так ніколи не буде. А метро нарешті почали будувати: почали з моста, в кінці року запустять автомобільну частину.
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18.09.2020 13:48 Відповісти
То что ты не в состоянии купить машину, не делает тебя самым умным и уникальным плаельщиком налогов..
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18.09.2020 09:02 Відповісти
З чого ти вирішив, що в мене немає авто? любитель мірятися ..ями? моя машина стоїть в гаражі за 2 км від дому. Я не лінуюся прогулятися. Деяким долбодятлам подай стоянку під вікнами. За моїми спостереженнями такі розумники користуються авто раз на тиждень, а проїзжу частину вулиці займають постійно.
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18.09.2020 13:44 Відповісти
"не создала ни одного паркоместа" - а должна?
В Европе наоборот, вытесняют машины из центров городов. Паркоместа создаются частниками - парковки в торговых центрах. А "паркоместа" которые принадлежат городу - это все городские улицы в центре.
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17.09.2020 22:59 Відповісти
В Европе создается сеть дорог общего пользования так, что обладатель машины может себе представить необходимость ехать в центр города только в страшном сне. А в Киеве любая транзитная фура поставлена перед необходимостью переться через центр, чтоб на мост попасть и не рассказывай про кольцевцю дорогу, которой реально нет..
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18.09.2020 09:06 Відповісти
а причем городские паркоместа к фурам?
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18.09.2020 09:07 Відповісти
Если фупрам надо ехать через центр, то и остальные не могут уйти от этой судьбы. Фуры ездят по тем же дорогам, что и остальные, за редким исключением. И если идет поток машин, то количество желающих остановиться прямо пропорционально потоку. Стоящие машины мешают проезду поэтому проблема паркомест в том, что их не везде можно сделать. В результате имеем то, что имеем. Ход мысли понятен?
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18.09.2020 09:14 Відповісти
А КАК ЖЕ ТЕРРИТОРИЯ МЭРИИ !?)
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18.09.2020 11:19 Відповісти
То ли дело плесень зеленая, рыг-Попов, и нафталиновый Омельченко!
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18.09.2020 14:54 Відповісти

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