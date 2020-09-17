Связанные с банком "Аркада" 32 дома в Киеве могут остаться без электричества из-за долгов

27 домов жилых комплексов "Патриотика", "Эврика" и еще 5 домов, которые обслуживает ООО "Аркада-Жилсервис", из-за долгов обслуживающих компаний за электроснабжение находятся под угрозой полного или частичного отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Если ситуация не изменится, поставку электроэнергии в течение 90 дней будет осуществлять "Поставщик Последней Надежды" (ППН), а уже после указанного срока, при отсутствии другого поставщика, подача электропитания прекратится", - сказано в сообщении.

Отмечается, что городские власти готовы обеспечить координацию процессов, чтобы не допустить отключения домов.

В КГГА напомнили, что 25 августаправление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных, в связи с чем была введена временная администрация.

"Все счета строительных компаний, связанных со строительством ЖК "Патриотика" и ЖК "Эврика", заблокированы. После чего ООО "Будэволюция" не уплатило авансовый платеж "YASNO" (ООО "Киевские энергетические услуги"), что привело к расторжению договора поставки электроэнергии с застройщиком с 1 сентября 2020 года", - пояснили в КГГА.

Список домов, которым поставки электроэнергии уже осуществляет поставщик последней надежды (ППН):

"Верховина" - № 25, ул. С. Русовой, 7

"Горынь" - № 29, ул. С. Русовой, 3-В;

"Свитязь" - № 30, ул. С. Русовой, 5-Б;

"Дерибасовский" - № 31, ул. С. Русовой, 7-Г;

"Полонина" - № 17, ул. Б. Гмыри, 16-А.

В КГГА также обратились компании ООО "Аркада-Жилсервис", ООО "Проминь-С" и ООО "Управсервисголосеево", которые обслуживают дома ЖК "Патриотика" и ЖК "Эврика", с информацией, что их счета были также открыты в банке "Аркада" и заблокированы с введением временной администрации.

"Суммарно на счетах обслуживающих компаний заблокировано более 3 млн грн, которые ранее собрали с жителей за обслуживание домов и придомовых территорий. Ситуация осложняется тем, что часть квартир не имеет прямых договоров, и деньги, собранные раньше за воду, отопление, электроснабжение, также заблокированы в банке "Аркада", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, на обслуживании ООО "Аркада-Жилсервис" находятся 5 домов, которые не строил банк "Аркада", но их отключат от услуг: в частности, на: ул. А. Аболмасова, 6 и 7; ул. Маршала Малиновского, 4-В; ул. Гарматной, 31-А; ул. Л. Курбаса, 7-Б.

"YASNO" направило предупреждение о расторжении договора с обслуживающими компаниями в случае неуплаты за электроэнергию также в сентябре, что автоматически переведет поставки этих домов в ППН с квартирами, которые не имеют прямых договоров с "YASNO". Дома, в которых все квартиры имеют прямые договоры, рискуют быть отключенными в местах общего пользования, что приведет к отключению лифтов, поставке отопления и воды.

Обслуживающие компании накопили долги: за холодное водоснабжение - 5,52 млн грн, за отопление - 3,41 млн грн.

"Все это ставит под угрозу электроснабжение, водоснабжение домов и начало для них отопительного сезона", - подчеркнули в КГГА.