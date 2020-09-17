"Укрпошта" планирует одолжить 100 миллионов евро на строительство сортировочных центров

"Укрпошта" рассчитывает в октябре подписать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о привлечении кредита в размере 100 млн евро на строительство новых сортировочных центров.

Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я очень надеюсь, что 1 октября мы подпишем первое в истории "Укрпошты" соглашение в 100 млн евро на построение новой логистической сети с ЕБРР и ЕИБ и по сути начнем строить новую "Укрпошту", - сказал Смелянский.

Он также напомнил, что последний сортировочный центр "Укрпошта" построила в 1980 году, и отметил, что на таком устаревшем оборудовании очень сложно конкурировать с рыночными игроками.

В то же время, по словам Смелянского, несмотря на карантин компания продолжает расти в объемах предоставляемых услуг.

Как сообщалось, весной "Укрпошта" рассчитывала привлечь 100 млн евро на строительство новых сортировочных центров до лета. Как позже уточнили в компании, привлеченные средства планируется направить на проектирование и строительство трех-четырех терминалов, а также на автоматизацию около 30 депо.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.