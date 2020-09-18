Депутат Европарламента заявила об угрозе для безвизового режима Украины из-за назначения главы САП

Депутат Европарламента от ФР Германии, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП. Это не пройдет. Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую трансляцию помощи в размере 1,5 млрд евро", - заявила Крамон.

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

"ЕС, США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в совместном заявлении посольства США в Украине и представительства ЕС в Украине.

17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".