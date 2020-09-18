БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 404 15

Депутат Европарламента заявила об угрозе для безвизового режима Украины из-за назначения главы САП

Депутат Европарламента заявила об угрозе для безвизового режима Украины из-за назначения главы САП

Депутат Европарламента от ФР Германии, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП. Это не пройдет. Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую трансляцию помощи в размере 1,5 млрд евро", - заявила Крамон.

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

"ЕС, США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в совместном заявлении посольства США в Украине и представительства ЕС в Украине.

17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Європарламент (173)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Вы думаете, угроза потери безвиза заставит электорат Зеленского отказаться от своего кумира? Черта с два! Быдло, выбирающее клоунов из телевизора, как правило, никуда не ездит и никогда не бывает дальше своей дачи. Поэтому лишение всех граждан Украины безвиза в результате деятельности Зе-команды не ослабит поддержку Зеленского пересичными избирателями, а усилит её.
показати весь коментар
18.09.2020 09:49
+2
Кацап це не твоє діло до українських справ. Перекрутив все; безвіз погано, з візами добре (ось дурні європейці не розуміють) збільшення товарообігу (прибутків) з ЄС-погано. А безмозглі зебіли і малороси потім вірять в ці маніпуляці
показати весь коментар
18.09.2020 10:33
+2
Судя по безграмотности, это написал типичный представитель средней полосы России. Что также подтверждает представление о "загранице", как о месте, куда можно ездить только "на отдых". Видимо, и жена его подтверждает о том, что там можно заниматься только тем, что он описал. То, что в Европе можно работать на уровне полноценных сотрудников серьезных фирм, то, что туда можно регулярно ездить на научные конференции - в его ватной голове не укладывается.
показати весь коментар
18.09.2020 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Изю на главу САП !! он сделает вам гравиСАПфу
показати весь коментар
18.09.2020 08:16 Відповісти
Вы думаете, угроза потери безвиза заставит электорат Зеленского отказаться от своего кумира? Черта с два! Быдло, выбирающее клоунов из телевизора, как правило, никуда не ездит и никогда не бывает дальше своей дачи. Поэтому лишение всех граждан Украины безвиза в результате деятельности Зе-команды не ослабит поддержку Зеленского пересичными избирателями, а усилит её.
показати весь коментар
18.09.2020 09:49 Відповісти
ты не прав. Это быдло массово ломанулось на заработки. До безвиза, украинцы работали в Польше по приглашениям, получали нормальные деньги. С безвизом, хлынуло такое отребье что просто капец, работают без оформления, за копейки, поляки даже не заморачиваются с приглашениями уже - зачем, если есть куча желающих поработать без оформления. Миллиона полтора с безвизом только по Польше приехало.
показати весь коментар
18.09.2020 10:10 Відповісти
Здравствуй, феодальное мышление! ))) Спасибо за отличную иллюстрацию пережитков крепостной России. Продолжай в том же духе.
показати весь коментар
18.09.2020 10:51 Відповісти
а скоро всё, клубнику отменят. Кстати, а при чём абрикосы, я про апельсины. И вообще, как на счёт карточного долга, ну её пацика этой тёлки? ухахахахахаааа
показати весь коментар
18.09.2020 17:15 Відповісти
Кацап це не твоє діло до українських справ. Перекрутив все; безвіз погано, з візами добре (ось дурні європейці не розуміють) збільшення товарообігу (прибутків) з ЄС-погано. А безмозглі зебіли і малороси потім вірять в ці маніпуляці
показати весь коментар
18.09.2020 10:33 Відповісти
Судя по безграмотности, это написал типичный представитель средней полосы России. Что также подтверждает представление о "загранице", как о месте, куда можно ездить только "на отдых". Видимо, и жена его подтверждает о том, что там можно заниматься только тем, что он описал. То, что в Европе можно работать на уровне полноценных сотрудников серьезных фирм, то, что туда можно регулярно ездить на научные конференции - в его ватной голове не укладывается.
показати весь коментар
18.09.2020 10:49 Відповісти
Во первых виза это неудобство, во вторых расходы.
показати весь коментар
18.09.2020 14:48 Відповісти
что за клоуны? кто это?
показати весь коментар
18.09.2020 17:07 Відповісти
Я так понимаю опыт и порядочность имеют только те кандидаты которые устраивают ЕС и США, кто-то вроде очередного Сытника.
показати весь коментар
18.09.2020 10:14 Відповісти
Я так розумію, для зебіла досвід та порядність мають лише ті кандидати, які влаштовують зебілів.
показати весь коментар
18.09.2020 11:21 Відповісти
Потому что у власти "мышебратья". Если у рашки визы с Ес, то и мы "по-братски" должны мучиться!
показати весь коментар
18.09.2020 11:19 Відповісти
І ціну на газ нам диктують... хто??? З нас тупо знущаються усі-країни які нами володіють!
показати весь коментар
18.09.2020 12:48 Відповісти
Поки що вона ризикує втратити підтримку одного євродепутата від Німеччини...
показати весь коментар
18.09.2020 14:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 