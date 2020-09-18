Нардеп "Слуги народа" пытается вернуть старую систему разрешения на установку ГБО, – СМИ

Нардеп "Слуги народа" Александр Куницкий пытается вернуть старую систему разрешительных документов на установку автогаза на авто в интересах так называемой "Украинской газомоторной ассоциации", соучредителем которой была компания с оффшорным корнями.

Об этом говорится в материале Слідство.Інфо, передает БизнесЦензор.

Руководителем ассоциации является Степан Ашрафьян, который связан с семьей харьковских бизнесменов, развивающей бизнес по продаже, установке и обслуживанию газобаллонного оборудования не только в Украине, но и в РФ.

Бизнес семьи Костанян попадал в поле зрения правоохранителей из-за возможного пользования услугами конвертационных центров.

Журналисты отмечают, что с конца 2019 года чтобы "узаконить" газобаллонное оборудование (ГБО) на авто, нужно пройти дополнительную проверку в центре сертификации - это стоит ориентировочно 2-3 тысячи гривен и занимает около одного дня.

Ранее же документы на оборудование можно было получить непосредственно у установителя ГБО - это стоило несколько сотен гривен.

Существуют случаи, когда из-за некачественно установленной газобаллонной системы загорались автомобили. На этом фоне было решено ввести систему сертификации. Других документов сервисные центры МВД не принимают.

В Мининфраструктуры считают, что новое требование позволит сделать транспорт на газе более безопасным. Однако именно против этого требования выступает "Украинская газомоторная ассоциация", которая объединяет, среди прочих, компании, которые устанавливают ГБО.

Куницкий поддержал идеи ассоциации - сначала он направил обращение в Мининфраструктуры с требованием формально вернуть старую систему, а затем несколько раз записывал видео, на которых требовал у главы Мининфраструктуры Владислава Криклия отменить систему сертификации.

Он также инициировал открытие Государственным бюро расследований уголовного производства в отношении возможного злоупотребления должностными лицами министерства на этой теме.

Основателем "Украинской газомоторного ассоциации" является фирма "Лайт Сервис Украина", владельцем которой в реестре указано юрлицо из Сейшельских островов.

Как говорится в постановлении Печерского райсуда Киева, компания выдавала документы на авто за подписью ее бывшего руководителя, который уверял правоохранителей, что на самом деле их не подписывал. В постановлении упоминается почти о 1000 перерегистраций автомобилей по состоянию на начало 2019 года, совершивших на основании документов фирмы "Лайт Сервис Украина".

Руководитель ассоциации Степан Ашрафьян тесно связан с семьей харьковских предпринимателей Костанян и их бизнесом - который, собственно, касается ГБО.

Подчеркивается, что один из членов семейства Константин Костанян ранее называл Ашрафьяна своим "другом и верным соратником".

Костанян совместно со своим отцом владеет компанией "Эфкас-2", которая работает под брендом Kosta Gas и специализируется на продаже и установке ГБО.

Костанян фигурировал как коммерческий директор Kosta Gas, а также он якобы является учредителем сети сервисных центров по установке газобаллонного оборудования Pride Gas. Эти две компании позиционируют себя как ведущие игроки на рынке ГБО в Украине.

Степана Ашрафьяна можно заметить на снимках, которые публиковала на своей Facebook-странице компания Kosta Gas. Там он стоит на фоне плаката и рядом с работниками Pride Gas. Фото датированы, в частности апрелем-маем 2017 года, когда "Украинская газомоторная ассоциация" создавалась, и январем 2018 года, когда она уже существовала.

Отец и брат Костаняна ранее были совладельцами двух российских фирм, зарегистрированных в Воронеже - российском областном центре в 300 километрах от Харькова. Там же с 2014 до 2019 года работала фирма "Костагаз", которая принадлежала брату Константина.

Украинская Kosta Gas в конце 2014 года участвовала в российской выставке газобаллонного оборудования GasSuf, которая проходила в Москве. К тому времени Россия уже оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Участие в выставке принимал лично Константин Костанян.

Костанян утверждает, что сейчас бизнеса в России у них нет. Хотя на официальном сайте компании Kosta Gas указано, что фирма осуществляет продажу ГБО в том числе и в России.