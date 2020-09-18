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Верховный Суд направляет в КС представление о конституционности отмены закона по гособъектам, не подлежащим приватизации

Верховный Суд направляет в КС представление о конституционности отмены закона по гособъектам, не подлежащим приватизации

Верховный суд обращается в Конституционный суд с представлением о констиционности норм закона об отмене действия перечня объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Постановление об обращении в КС с представлением о конституционности пункта 3 раздела III переходных положений закона о признании таким, что утратил действие, закона "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" статьям 8, 129-1 Конституции Украины принял пленум Верховного суда в пятницу.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов государственной собственности, которые на подлежат приватизации".

Как пояснил, представляя проект документа, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, в перечень вошли 9 акционерных общества, в уставном капитале которых государству принадлежит больше 50% + 1 акция.

Также в этот перечень предложено включить: 74 хозяйственных общества и объединения, в которых 100% корпоративных прав принадлежит государству; 474 объекта культуры, спорта и лесного хозяйства; 102 госпредприятия, которые не подлежат приватизациии, но могут быть превращены в хозяйственные общества.

"Это в первую очередь предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и оборонспособность государства, являются природными монополиями или деятельность которых имеет критическое значение для общества", – пояснил Петрашко.

Верховний Суд (374) КС (163) приватизація (1348)


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