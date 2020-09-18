Подозреваемый в коррупции депутат от партии Зеленского нашел причину не явиться в суд

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отложил до 21 сентября заседание по избранию меры пресечения подозреваемому во взяточничестве народному депутату Александру Юрченко из-за его неявки на заседание по причине якобы контакта с лицом с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы ВАКС Олеся Чемерис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Заседание перенесено на 15.00 21 сентября в связи с неявкой подозреваемого. Его защита заявила ходатайство о переносе в связи с тем, что Юрченко якобы контактировал с человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19 и должен сдать анализы", – рассказала представитель ВАКС.

Она также отметила, что в ходе заседания прокурор заявил ходатайство о необходимости приобщении ряда существенных для следствия материалов.

Как сообщалось, накануне детективы НАБУ сообщили о подозрении нардепу Юрченко в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Ранее в четверг генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко, хотя еще за сутки до этого заявляла об отсутствии достаточных для этого оснований.

После этого депутатская фракция "Слуга народа" приняла решение исключить его из своего состава.

По данным следствия, во время спецоперации детектива "под прикрытием", парламентарий намеками попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение поправок в законопроект "Об управлении отходами" и в дальнейшем требовал $ 200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов профильного парламентского комитета.

Неофициальному помощнику Юрченко – Ивану Фищенко – 10 сентября было сообщено о подозрении в пособничестве в получении нардепом взятки в размере $13 тыс. за внесение поправок в законопроект в интересах частной компании. Суд избрал меру пресечения Фищенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,55 млн грн.