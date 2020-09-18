Рада поручила Кабмину найти в коронавирусном фонде миллиарды на доплаты учителям

Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров предусмотреть выделение средств на доплаты учителям и приобретении средств индивидуальной защиты для школ и детсадов в условиях коронавируса.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие постановления были поддержаны на заседании парламента в пятницу, 18 сентября.

В частности, депутаты 277 голосами приняли постановление №4108, которым Кабмину рекомендовано подготовить изменения в госбюджет на 2020 год для выделения 1,28 млрд грн на обеспечения учителей индивидуальными средствами защиты и необходимыми техническими средствами для проведения дистанционного обучения.

Постановлением №4082, которое также поддержали 277 нардепов, Кабмину рекомендовано при перераспределении расходов Фонда борьбы с COVID-19, предусмотреть расходы в размере 5,79 млрд грн на выплату надбавок педагогам за работу в период карантина, и 2,27 млрд грн – на обеспечение школ дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, депутаты 274 голосами приняли постановление №4057, которым Кабмину рекомендовано при перераспределении расходов Фонда борьбы с COVID-19 предусмотреть 1,09 млрд грн на приобретение средств индивидуальной защиты для работников педагогических и научно-педагогических учебных заведений и соискателей образования до конца 2020 года.

Также Кабмину поручено обеспечить дополнительные доплаты в размере 6,03 млрд грн к заработной плате педагогов за дополнительное учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения на период до конца 2020 года и 3,38 млрд грн – на техническое обеспечение дистанционного обучения в условиях карантинных мероприятий.

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Как сообщалось, ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что Министерство образования и науки не получило никаких средств из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для обеспечения учителей средствами индивидуальной защиты, хотя просило выделить на эти цели 2 млрд грн.

"Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", – сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из Фонда борьбы с COVID-19 именно на безопасность педагогов.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства индивидуальной защиты для учителей должны закупить местные власти.

Напомним, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.