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Украина и Турция полностью пересмотрят проект договора о свободной торговле

Украина и Турция полностью пересмотрят проект договора о свободной торговле

Украина и Турция перезагрузили переговорный процесс по соглашению о свободной торговле и договорились разработать новые предложения, полностью обновив текст в части, касающейся тарифных обязательств.

Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает БизнесЦензор.

"Более семи лет переговоры велись так: мы согласовали 10 линий, потом еще 20 и еще 100, откуда и появилась эта цифра - 95-99%. В январе мы договорились разработать новые предложения друг для друга. В конце августа мы получили новое предложение от Турции. И готовим свое предложение в ответ. Таким образом произошла перезагрузка", - рассказал Качка.

По его словам, текст документа полностью обновился, в частности, в части, касающейся тарифных обязательств.

"Конечно, в нем учтены результаты предыдущих договоренностей. То есть это новый документ, который мы начинаем согласовывать сначала", - сказал торговый представитель Украины.

По его словам, очередной раунд переговоров запланирован где-то в середине октября. К тому времени пройдут консультации с представителями украинского бизнеса о соглашении, ее особенности и преимущества для развития украинской-турецких торгово-экономических отношений.

Как сообщалось, ранее о перезагрузке переговорного процесса говорил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко по итогам телефонного разговора с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан. Тогда стороны договорились, что одним из вариантов урегулирования ситуации является совместная выработка оптимальной тарифной предложения и заключения Соглашения о свободной торговле.

Автор: 

угода (214) Туреччина (1116) ЗВТ (240)


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Головне - не зупиняйте переговори, говоріть ще 7 років. А там або ішак здохне, або султан.
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18.09.2020 16:27 Відповісти

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