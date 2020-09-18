"Укравтодор" смог отсечь большинство компаний от тендера на строительство самой дорогой дороги за 12 миллиардов

Тендерная коллегия Антимонопольного комитета (АМКУ) 10 сентября отказала в удовлетворении жалобы ООО "Гранит-001" на условия тендерной документации в торгах на строительство автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка ожидаемой стоимостью 12,58 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Фирма "Гранит-001" из группы Араика Амирханяна подавала жалобу на условия тендерной документации, которые прописала Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области в крупнейших торгах в истории "Укравтодора".

За 12,58 млрд грн подрядчик должен построить четыре дорожные развязки, 17 путепроводов, эстакаду и немного меньше 30 километров дороги. По подсчетам на километр этой дороги заказчик планирует потратить минимум $10 миллионов, что является рекордной суммой, которую в "Укравтодоре" до сих пор публично не обосновали.

Именно в этом тендере Днепропетровская САД решила установить новое требование для участников. В тендере на ремонт трассы прописали требование, согласно которому доход фирмы-участника в 2019 году должен был составлять не менее трети стоимости тендера, то есть 3,77 млрд грн.

Согласно анализу финансовых показателей отечественных дорожных предприятий, такой доход за прошлый год получили всего две компании – "Автомагистрали-Юг" и "Онур Конструкцион Интернешнл".

На это требование жалобу подало частное предприятие "Автомагистраль", но заказчик накануне рассмотрения жалобы изменил требование в документации на другое, потребовав от участника иметь доходо в рахмере 100% от ожидаемой стоимости предмета закупки за последние три года.

Поэтому тендерной коллегии АМКУ пришлось уже рассматривать эту редакцию. В результате рассмотрения жалобы, АМКУ обязал заказчика внести изменения и исключить дискриминационное требование.

В свою очередь Днепропетровска САД выполнила требование АМКУ, и изменила эту редакцию на старую, где требовалось иметь доход в размере треть стоимости подряда за предыдущий год.

Поэтому компания "Гранит-001" подала жалобу на действия заказчика, указав, что возвращение заказчиком первоначальной редакции обжалуемого требования свидетельствует о попытке провести закупку в "ручном" режиме, допустив к участию в ней только две компании – ООО "Автомагистраль-Юг" и ООО "Онур Конструкцион Интернешнл", которые не конкурируют между собой.

Но, несмотря на это, тендерная коллегия АМКУ отклонила жалобу фирмы, и не обязала заказчика выполнить свое предыдущее решение, исключив дискриминационную требование из документации.