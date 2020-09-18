США ограничат доступ к китайским приложениям TikTok и WeChat с 20 сентября

Власти США планируют ограничить доступ к приложениям TikTok и WeChat 20 сентября, в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило Министерство торговли США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, с 20 сентября запрещается "любое оказание услуг по распространению и сопровождению мобильных приложений WeChat и TikTok", а также их обновление через онлайн-магазины приложений в США.

Кроме того, с 20 сентября запрещается "любое оказание услуг через мобильное приложение WeChat c целью перевода денежных средств или обработки платежей в США".

Также для WeChat с 20 сентября, а для TikTok с 12 ноября, будет запрещено предоставление услуг интернет-хостинга, позволяющих приложениям работать в США.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, выступая на Fox Business Network 18 сентября, что WeChat будет заблокирована в Штатах 20 сентября, тогда как в случае TikTok есть время до 12 ноября. Росс отметил, что пользователи TikTok в США пока сохранят доступ к приложению, поскольку идут переговоры, которые могут устранить опасения относительно безопасности данных американских пользователей TikTok, высказанные ранее властями США.

В Минторге отмечают, что Китай имеет как средства, так и мотивы, для того, чтобы угрожать национальной безопасности, международной политике и экономике США.

"Объявленные сегодня меры защитят американских пользователей, поскольку существенно ограничат доступ к приложениям и их функциональность", - говорится в заявлении Минторга.

Действия, объявленные 18 сентября, "доказывают в очередной раз, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать национальную безопасность и защитить американцев от угроз, исходящих от Коммунистической партии Китая", заявил Росс.

Как сообщалось, 6 августа текущего года Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в США через 45 дней, если американские операции сервиса не будут проданы американской компании. Таким образом, он дал ByteDance время до 20 сентября на заключение сделки. Он также пообещал заблокировать WeChat к этому времени.

Позднее, 14 августа, Трамп подписал новый указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки по продаже американских операций TikTok 90 днями, то есть она должна быть завершена до 12 ноября.

WeChat, количество пользователей которого по всему миру превышает 1,2 млрд человек, объединяет в себе социальную сеть, мессенджер, платформу для мобильных платежей, а также маркетинговую платформу и другие функции. Приложение активно используется в Китае, в том числе работающими в стране американскими компаниями, а также представителями китайской диаспоры в США.

Число пользователей TikTok, популярного сервиса обмена короткими видео, в США в настоящее время составляет порядка 100 млн по сравнению с 11 млн в начале 2018 года, и они являются одними из самых привлекательных клиентов в глобальной базе TikTok, которая насчитывает порядка 689 млн пользователей.