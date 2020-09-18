У МВФ нет категорических замечаний к проекту госбюджета на 2021 год, – Минфин

Министерство финансов находится в процессе обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ) параметров проекта государственного бюджета на 2021 год и у экспертов фонда сейчас нет категорических замечаний к документу.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил во время представления законопроекта о госбюджете в Верховной Раде, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы с ними (МВФ, – ред.) работаем, обсуждаем с ними параметры бюджета, части доходов и расходов. На сегодняшний день нет категорических заявлений о том, что у нас есть необоснованные цифры", – сказал Марченко.

Как сообщалось, ранее член Совета Национального банка Украины Виктор Козюк отмечал, что заложенный в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит в размере 6% ВВП выходит за рамки, допустимые программами международной поддержки.

Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в первую очередь финансировать дефицит госбюджета планируется за счет внутренних заимствований. При этом Минфин сохраняет возможность выхода на внешние долговые рынки и рассчитывает на получение средств от МВФ, ЕС и других международных кредиторов. Кроме того, 6 млрд грн запланировано получить от приватизации.