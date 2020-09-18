За межотопительный сезон Операторы ГРС уменьшили задолженность перед Оператором ГТС на 24%

Операторы газораспределительных сетей (ГРС, ГРМ) работающие под брендом РГК, с мая по сентябрь сократили задолженность за услуги балансирования почти на четверть, а три компании полностью рассчитались с Оператором ГТС.

Как сообщает пресс-служба РГК, в целом за указанный период задолженность сократилась на 24%, передает БизнесЦензор.

Так, если по состоянию на 1 мая долги перед Оператором ГТС составляли 420 млн грн, то на 1 сентября они сократились до 319 млн грн.

"В то же время, долги за распределение газа не уменьшились, а наоборот, увеличились и на 1 сентября составили 1,25 млрд грн. Эта сумма почти в 4 раза превышает долг перед Оператором ГТС. А каждая пятая компания вообще не имеет задолженности перед Оператором ГТС Украины", – сказано в сообщении.

Среди крупнейших должников – предприятия ТКЭ, которые задолжали 860 млн грн. Также за полученные услуги задолжали бытовые потребители, неплатежи которых составляют 397 млн грн.

В компании пояснили, что в этом году на рост долгов и ухудшение расчетов потребителей повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"Операторы ГРМ планируют в дальнейшем рассчитываться с Оператором ГТС и считают, что инициатива введения распределительных счетов со стороны Оператора ГТС является нерыночным механизмом, который приведет к проблемам, аналогичным тем, которые наблюдаются в секторе теплоснабжения", – отмечается в сообщении.

Напомним, что для предприятий ТКЭ действуют распределительные счета, с которых, согласно алгоритму, средства списываются на погашение долгов прошлых периодов. Однако эта система не способна нормализовать состояние расчетов предприятий, в том числе и перед Оператором ГТС.

"Введение аналогичных нерыночных механизмов в секторе распределения газа лишит Операторов ГРМ возможности приобретать газ для технологических нужд по рыночным контрактам на свободном рынке. И заставит их стать постоянным клиентом Оператора ГТС, оплачивая ему услуги балансировки по цене, превышающей рыночные цены на 20%, что в дальнейшем приведет к увеличению тарифов для конечного потребителя", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также: РГК построила первый в Украине полностью автоматизированный метрологический центр. ВИДЕО

Напомним, "Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.