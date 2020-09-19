В Офисе Зеленского открестились от увеличения расходов на свое содержание на 40%

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал недопустимым увеличение непродуктивных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса.

Об этом Ермак заявил, комментируя проект государственного бюджета на следующий год, передает БизнесЦензор.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и действительно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждую подозрительную трату – тщательно проверять", – отметил Ермак.

Он сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов Украины и Государственного управления делами с просьбой тщательно поработать вместе с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете на 2021 год для рационального сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Он также отметил, что понимает необходимость исполнения законодательства Украины относительно повышения тарифных ставок работникам бюджетной сферы путем поэтапного увеличения минимальной заработной платы, запланированного в 2021 году. По словам Ермака, такое решение было совершенно справедливым, ведь до сих пор минимальная зарплата была ниже реального прожиточного минимума в стране.

"Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", – отметил руководитель Офиса президента Украины.

Ермак сообщил, что на сегодняшний день численность сотрудников Офиса президента самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году). Однако, по его словам, в случае невозможности уменьшить другие расходы глава государства готов к 10-процентному сокращению сотрудников Офиса президента.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено увеличение расходов на Офис президента, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина.