В Украине за субботу обнаружили почти 3 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 20 сентября обнаружено 2 966 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев заражения коронавирусом в Украине составляет 175 678. Из них летальных случаев – 3 557, случаев выздоровления – 77 512, продолжают болеть 94 609 человек.

Наибольшее количество случаев заражения обнаружено в Киеве – 19 483, Львовской области – 18 317, Харьковской области – 14 888, Черновицкой области – 13 042, Ивано-Франковской области – 12 382.

Как сообщал БизнесЦензор, 19 сентября было выявлено 3 240 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.