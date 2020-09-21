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Новини Коронавірус і карантин
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На работу в Польшу из Украины стали выезжать собственники обанкротившегося бизнеса, – исследование

На работу в Польшу из Украины стали выезжать собственники обанкротившегося бизнеса, – исследование

Экономическая ситуация в Украине вынуждает ехать на работу в Польшу собственников малого и среднего бизнеса, которые не справились с последствиями карантинных ограничений и закрыли свой бизнес.

По информации Аналитического центра компании Gremi Personal, на данный момент такие заробитчане составляют около 15% от украинцев, едущих на работу на польские заводы и фабрики, сообщает БизнесЦензор.

Более опытные в трудовой миграции работники из Украины часто сначала трудоустраиваются на производстве, а, после, получив опыт и подучив язык, открывают в Польше свой бизнес или ищут более высококвалифицированную работу.

Также компания отмечает, что в последнее время работу в Польше все активнее начали искать беларусы, при этом среди них наибольшее количество представителей интеллигенции и менеджеров среднего звена. Однако они ищут равнозначные должности и пока не особо готовы на физическую работу.

С начала обострения политической ситуации в Беларуси на работу в Польше собираются менеджеры и директора компаний, собственники бизнеса, архитекторы, врачи и представители творческой интеллигенции (актеры, балерины). В первую очередь они хотят трудоустроиться по специальности или найти высококвалифицированную работу.

Однако также значительно вырос спрос на рабочие специальности в Польше от граждан Беларуси. "Обычно наша фирма трудоустраивала ежемесячно примерно 3 % граждан Беларуси от общего числа работников. За последний месяц - количество выросло до 9%. И кроме этого, ожидаем что уже через 1,5 месяца численность беларусов среди наших работников возрастет до 20%, когда им оформят рабочие визы, которые сейчас в процессе", - сообщает генеральный директор компании Gremi Personal Томаш Богдевич.

Как сообщал БизнесЦензор, все больше украинцев возвращается в Польшу для работы. По данным Фонда социального обеспечения Польши, только в июле зарегистрировано на 22 тысячи иностранных трудовых мигрантов больше.

карантин (2077) Польща (2442) трудова міграція (312) заробітчани (208) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+13
Почему дебил? Правильно написал. Ведь почему- то польский мелкий и средний бизнес работает как ни в чем не бывало. Чего нам там зеледолбики обещали? Хуже не будет? Ну так жрите
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21.09.2020 12:11
+10
Ну я бы не была столь категорична, знаю людей которые действительно занимались мелким производством и таки ДА, они закрываются.
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21.09.2020 12:09
+9
Заглянь у свій карман. От клятий Порох, до цього часу гадить.
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21.09.2020 12:24
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21.09.2020 09:37 Відповісти
Дебил?
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21.09.2020 09:57 Відповісти
рідкісний?
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21.09.2020 10:35 Відповісти
Почему дебил? Правильно написал. Ведь почему- то польский мелкий и средний бизнес работает как ни в чем не бывало. Чего нам там зеледолбики обещали? Хуже не будет? Ну так жрите
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21.09.2020 12:11 Відповісти
с чего взял? В Польше тоже массовое банкротство. Особенно в сегменте мелких кафе.
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21.09.2020 14:34 Відповісти
"Ведь почему- то польский мелкий и средний бизнес работает как ни в чем не бывало."
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21.09.2020 15:12 Відповісти
Есть тому доказательства?
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21.09.2020 17:27 Відповісти
Это как раз те кто топили за нову власть против барыги.Все базары ларьки и мелкий бизнес выл под гнётом барыги.Это только сейчас вздохнули полной грудью. Подождите щас Нелох ещё и безвиз прочерки ото заживете!
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21.09.2020 17:12 Відповісти
Конец эпохи бедности!
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21.09.2020 12:19 Відповісти
Да какой в Украине малый и средний бизес был? Весь бизнес в Украине ето воровство из бюджета и торгаши китайским хламом.
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21.09.2020 10:14 Відповісти
Ну я бы не была столь категорична, знаю людей которые действительно занимались мелким производством и таки ДА, они закрываются.
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21.09.2020 12:09 Відповісти
У тебя очень узкий кругозор .незнаеш непеши ерунды
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21.09.2020 17:33 Відповісти
И не говори! Сейчас завопят что зеля угробил страну!!!! Хотя он конечно и старается очень, но у него и здесь получается хуже чем у пороха.
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21.09.2020 10:43 Відповісти
Заглянь у свій карман. От клятий Порох, до цього часу гадить.
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21.09.2020 12:24 Відповісти
ОСЛАБЛЯТЬ зелень
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21.09.2020 11:30 Відповісти
Это экономический прорыв зеленскава
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21.09.2020 12:28 Відповісти
Зеленское экономическое чудо.
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21.09.2020 17:20 Відповісти
Что чудо, то чудо, судя по соцопросам, в этом уже убеждено большинство.
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21.09.2020 19:37 Відповісти

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