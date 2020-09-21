Коломойский и Фирташ фигурируют в расследовании отмывания денег в крупнейших банках мира
Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги, говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США.
Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.
Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах.
Среди других клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, указаны украинские олигархи Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.
Всего в файлах FinCEN речь идет о транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов, которые были осуществлены в период с 1999 по 2017 год.
Сообщается, что несмотря на строгие финансовые правила много международных банков принимали средства у мафиози, мошенников и олигархов. и осуществляли для них переводы на миллиарды долларов. Такие транзакции осуществляли такие учреждения, как Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays и другие.
Некоторые банки продолжали сотрудничать со своими клиентами уже после того, как стало известно, что их деньги были получены преступным путем. Финучреждения также сотрудничали с теми клиентами, против которых были введены различные санкции.
Во многих случаях банки, нарушали собственные стандарты противодействия отмыванию денег, например, когда проверяли новых клиентов. В частности, сообщается, что через московское отделение Deutsche Bank отмывали средства российские преступники, а также лица, работавшие на террористические группировки.
Как сообщает Слідство.Інфо, среди операций, которое американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Клюевым и другими украинскими олигархами.
Один эпизод касается Пола Манафорта - политтехнолога, который работал и на Виктора Януковича, и на Дональда Трампа.
Отдельная история о возможных финансовых злоупотреблениях касается украинского бизнесмена и политика времена президентства Виктора Януковича, одного из ближайших соратников президента-беглеца, Юрия Иванющенко. Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова в Макеевке. Вскоре после аварии на ней 29 июля 2011, которая унесла жизни 11 человек, аудиторы обратили внимание на то, кто поставлял оборудование на шахту и обеспечивал обновления ее физических активов.
Поставщиком оборудования для шахты имени Бажанова была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии - так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила 5,5 млн долларов от ООО "Газенерголизинг", которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила 999,994 млн долларов российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. Такие близкие к круглым суммы, отмечают в материале, часто является признаком схем по отмыванию денег.
Несмотря на то, что обновление оборудования якобы проводилось на шахте и до, и после аварии, на деле ее плачевное физическое состояние не менялся. В материале упоминаются жалобы рабочих на то, что сверху на них могли падать кирпичи.
Схема имела отношение к бизнесмену Юрия Иванющенко и могла быть связана с компаниями, приближенными к российскому государственного банка "ВТБ".
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11 зарегистрированных в Украине компаний, которые ранее принадлежали президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, занимались оптимизацией налогов, и выводом денег в офшоры, в том числе после начала войны на Донбассе. «Они полностью в тень перевели штат, то есть у них учитывались 1-2 работника, и фактически большинство компаний были в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и с доходов. Можно совершенно четко утверждать, что пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов.»
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.Согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
Ну, ладно Фирташ.
Но честнейший человек Игорь Валерич, и такой пердимонокль...
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя.
продолжение: https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
Герои Украины .
И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
Этим двум уродам светит срок серьезный.