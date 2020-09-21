Коломойский и Фирташ фигурируют в расследовании отмывания денег в крупнейших банках мира

Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги, говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах.

Среди других клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, указаны украинские олигархи Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.

Всего в файлах FinCEN речь идет о транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов, которые были осуществлены в период с 1999 по 2017 год.

Сообщается, что несмотря на строгие финансовые правила много международных банков принимали средства у мафиози, мошенников и олигархов. и осуществляли для них переводы на миллиарды долларов. Такие транзакции осуществляли такие учреждения, как Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays и другие.

Некоторые банки продолжали сотрудничать со своими клиентами уже после того, как стало известно, что их деньги были получены преступным путем. Финучреждения также сотрудничали с теми клиентами, против которых были введены различные санкции.

Во многих случаях банки, нарушали собственные стандарты противодействия отмыванию денег, например, когда проверяли новых клиентов. В частности, сообщается, что через московское отделение Deutsche Bank отмывали средства российские преступники, а также лица, работавшие на террористические группировки.

Как сообщает Слідство.Інфо, среди операций, которое американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Клюевым и другими украинскими олигархами.

Один эпизод касается Пола Манафорта - политтехнолога, который работал и на Виктора Януковича, и на Дональда Трампа.

Отдельная история о возможных финансовых злоупотреблениях касается украинского бизнесмена и политика времена президентства Виктора Януковича, одного из ближайших соратников президента-беглеца, Юрия Иванющенко. Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова в Макеевке. Вскоре после аварии на ней 29 июля 2011, которая унесла жизни 11 человек, аудиторы обратили внимание на то, кто поставлял оборудование на шахту и обеспечивал обновления ее физических активов.

Поставщиком оборудования для шахты имени Бажанова была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии - так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила 5,5 млн долларов от ООО "Газенерголизинг", которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила 999,994 млн долларов российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. Такие близкие к круглым суммы, отмечают в материале, часто является признаком схем по отмыванию денег.

Несмотря на то, что обновление оборудования якобы проводилось на шахте и до, и после аварии, на деле ее плачевное физическое состояние не менялся. В материале упоминаются жалобы рабочих на то, что сверху на них могли падать кирпичи.

Схема имела отношение к бизнесмену Юрия Иванющенко и могла быть связана с компаниями, приближенными к российскому государственного банка "ВТБ".