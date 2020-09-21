За неделю в Киеве выявили более 70 нарушений карантина кафе и рынками, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что группы контроля за соблюдением учреждениями города противоэпидемических правил на прошлой неделе составили 71 протокол.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.
"За прошедшую неделю представители Госпотребслужбы и "Муниципальной охраны", совместно с полицией, проверили 248 заведений общественного питания, торговли и рынков Киева. Составили 71 протокол о нарушениях", - сказал Кличко.
По словам мэра, несмотря на то, что уровень заболеваемости растет, предприниматели и посетители кафе и ресторанов, магазинов продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности.
Основные нарушения – несоблюдение масочного режима, несоблюдение графика дезинфекции помещений. Немало заведений работают после разрешенного времени.
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