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Новини Коронавірус і карантин
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За неделю в Киеве выявили более 70 нарушений карантина кафе и рынками, – Кличко

За неделю в Киеве выявили более 70 нарушений карантина кафе и рынками, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что группы контроля за соблюдением учреждениями города противоэпидемических правил на прошлой неделе составили 71 протокол.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.

"За прошедшую неделю представители Госпотребслужбы и "Муниципальной охраны", совместно с полицией, проверили 248 заведений общественного питания, торговли и рынков Киева. Составили 71 протокол о нарушениях", - сказал Кличко.

По словам мэра, несмотря на то, что уровень заболеваемости растет, предприниматели и посетители кафе и ресторанов, магазинов продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности.

Основные нарушения – несоблюдение масочного режима, несоблюдение графика дезинфекции помещений. Немало заведений работают после разрешенного времени.

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