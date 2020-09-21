Друг Путина Ротенберг продолжил отмывать деньги после введения санкций США и ЕС

Один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций, следует из утекших документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN).

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Утекшие конфиденциальные документы - отчеты о подозрительной деятельности, или SARs (suspicious activity reports), - показывают, как компании, предположительно контролируемые Ротенбергом, пользовались секретными счетами.

В СМИ утечку называют файлами FinCEN (FinCEN Files).

Санкции против бизнесменов Аркадия Ротенберга и его брата Бориса были введены 20 марта 2014 года. Министерство финансов США обвинило их в причастности к аннексии Крыма. В ведомстве считают обоих входящими в ближний круг российского президента.

Согласно американскому минфину, братья Ротенберги "предоставляют поддержку личным проектам Путина" и "заработали миллиарды долларов на контрактах для "Газпрома" и зимней Олимпиады в Сочи, которыми их наградил Путин".

В 2008 году Barclays открыл счет компании Advantage Alliance.

Из файлов FinCEN следует, что с 2012 по 2016 год компания провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов (77,5 млн долларов). Многие из этих транзакций произошли уже после того, как в отношении Ротенбергов были введены санкции.

В июле этого года американский Сенат обвинил Ротенбергов в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance. Американские следователи пришли к выводу, что существуют явные свидетельства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала счет в Лондоне, чтобы купить произведений искусства на миллионы долларов.

В докладе отмечалось, что "секретность, анонимность и пробелы в правилах создали среду, благоприятствующую отмыванию средств и уходу от санкций". А аукционные дома в США и Британии "не задали простейших вопросов" о покупателях предметов искусства.

Несмотря на санкции, Аркадий Ротенберг, судя по всему, мог заплатить 7,5 млн долларов за полотно Рене Магритта.

17 июня 2014 года компания, связанная с Аркадием Ротенбергом, перевела 7,5 млн долларов из Москвы на счет Advantage Alliance в банке Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил наличные продавцу картин в Нью-Йорк.

Как сообщал БизнесЦензор, среди других клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, указаны украинские олигархи Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.