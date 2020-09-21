ЧБТР за полгода увеличил финансирование проектов в Украине на 34 миллиона евро

Объем финансирования проектов Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в Украине в первом полугодии 2020 года вырос на 34,17 млн евро, или на 20,8%, – до 198,72 млн евро.

Об этом говорится в отчете банка на бирже 21 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, сумма невыполненных обязательств по проектам в Украине за этот период уменьшилась почти вдвое – до 35,28 млн евро.

Как сообщалось, за 2019 год сумма украинских проектов в кредитном портфеле ЧБТР выросла с 60,3 млн евро до 164,6 млн евро, а их доля – с 4,4% до 8,9% при доле страны в акционерном капитале в 13,5%. По итогам первого полугодия доля украинских проектов составила 10,1%.

В целом банк указывает, что в январе-июне этого года ему удалось увеличить чистый процентный доход на 43,8% – до 20,93 млн евро, чистый операционный доход – на 31,7%, до 20,44 млн евро, а чистую прибыль – на 36,8%, до 4,36 млн евро.

Суммарные активы ЧБТР за указанный период выросли на 5,6% – до 2,47 млрд евро.

Банк напомнил, что в июле 2010 года выпустил облигации на 150 млн евро, чтобы повысить свою ликвидность и увеличить помощь по пост-пандемическому восстановлению в Черноморском регионе.

ЧБТР – международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в ее капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%.

Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.