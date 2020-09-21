Скоростные поезда из Киева в Черкассы запустят в следующем году, – замминистра

Электрификация и модернизации участка железной дороги от станции имени Тараса Шевченко до города Черкассы, средства на которую предусмотрены в проекте госбюджета на 2021 год, позволит связать этот областной центр с Киевом скоростными поездами.

Об этом заместитель министра финансов Александр Кава заявил в интервью газете "День", передает БизнесЦензор.

"Это позволит запустить скоростные электропоезда "Интерсисти" на маршруте Киев - Черкассы 3-4 раза в день с временем в пути до 2 часа 45 минут. Сегодня Черкассы единственный областной центр, приближенный к Киеву, но не связанный со столицей ни удобным железнодорожным сообщением, ни скоростным шоссе. Для 300 тысяч жителей Черкасс уже в следующем году может начаться новая эра транспортного сообщения со столицей и другими регионами", – сказал Кава.

Кроме того, по словам заместителя министра, за средства госбюджета планируется электрификация участка железной дороги Житомир - Новоград-Волынский, что позволит направить через Житомир не менее 10 пар ежедневных пассажирских поездов.

Кава добавил, что третий проект модернизации железной дороги за бюджетные средства редусматривает электрификацию и модернизацию железной дороги из Киева в Васильков.

"Это позволит запустить пригородные электропоезда по маршруту Киев - Васильков. Соответственно, уменьшить нагрузку на въезд в столицу дорогой М05 Киев - Одесса. Сейчас она перегружена, особенно в часы пик. Ежедневно из Василькова в Киев на работу частными авто или маршрутками ездит 10-12 тысяч человек. Железная дорога сможет забрать больше половины от этого пассажиропотока", – отметил замминистра.

Читайте также: Кабмин назначил заместителем министра финансов критика ассоциации с ЕС

Кава также сообщил, что первые 100 новых пассажирских вагонов, которые планируется закупить за средства государственного бюджета в 2021 году, будут направлены на обновление составов поездов Лисичанск - Ужгород и Мариуполь – Львов, а также на новом скоростном маршруте Харьков - Полтава - Черкассы - Белая Церковь - Винница - Хмельницкий - Тернополь – Львов.

"Сейчас в Украине осталось 2818 пассажирских вагонов. А для того, чтобы нормально функционировал сегмент, и не было дефицита билетов, нам нужно как минимум 5000 вагонов. Кроме того, из этих 2818 пассажирских вагонов 1700 – должны быть списаны в ближайшие годы из-за достижения предельного срока эксплуатации. Если государство сейчас не вмешается, в Украине вообще могут исчезнуть пассажирские железнодорожные перевозки. Первыми исчезнет возможность путешествовать в плацкартных вагонах. Ведь за 29 лет независимости было куплено лишь 20 плацкартных вагонов", – добавил чиновник.