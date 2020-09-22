Окружение Степанова и Авакова получило 50 миллионов без тендеров на печать водительских удостоверений

ООО "Топптек" и ООО "Компания "Топптек" получили более 50 млн грн от структур Министерства внутренних дел Украины за обслуживание принтеров для печати водительских удостоверений.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Монопольный статус этим фирмам обеспечила компания "Inte Graph International FZE" бизнес-партнеров министра здравоохранения Максима Степанова, который ранее был задействован в процессе печати этих удостоверений.

Личные данные водителей и их фото на пластиковых водительских удостоверений печатают с 2015 года в Сервисных центрах МВД. Именно им с баланса ГП "Полиграфический комбинат "Украина" Нацбанк передал необходимых для этого 360 комплексов. Эти комплексы состоят из фотоаппарата, устройства для считывания подписи, штатива, программного обеспечения и цифрового принтера для ретрансферной печати Toppan CP500. Это принтеры производства японской компании Toppan, которыми наносят личные данные человека, его фото и защитную пленку на водительское удостоверение.

Ремонтом и обслуживание этих принтеров в Украине занимается только две фирмы.

Первая - ООО "Датасистемс". С июля 2015 года по конец 2019-го называлась ООО "Топптек" и именно тогда компания получила в структуре МВД менее 200 подрядов на сумму 35 млн грн. Совладельцем фирмы был Виктор Смирнов, который указывал месту работы Внутренние войска МВД.

Также совладельцами ООО "Топптек" из ОО "Фонд содействия развитию инновационных технологий" был Алексей Калинский. Это бывший генерал-майор милиции и ныне руководитель ГП "Информационный центр персонифицированного учета" Пенсионного фонда Украины.

Одним из первых основателей "Топптек" и бизнес-партнером Смирнова был Александр Горбенко. Сейчас он директор в ООО "Фэир пиксел", совладелицей которого является Наталья Степанова. Это жена нынешнего министра здравоохранения Максима Степанова. Именно он руководил в 2011-2016 годах Полиграфкомбинатом "Украина", который было задействовано в схеме печати водительских удостоверений и принтеры с баланса которого были переданы МВД.

Летом прошлого года "Топптек" почти прекратил получать госзаказ от МВД, вместо нее появилась другая фирма - ООО "Компания "Топптек", которая уже получила заказов в структуре МВД на сумму 15,11 млн грн. Она также принадлежит Виктору Смирнову, вторым совладельцем является Геннадий Цаплий - бывший начальник одного из отделов Киевского ГАИ, а руководит фирмой Владимир Компаниец - бывший начальник дежурной части спецотряда "Кобра", подчиненного ГАИ.

"Топптек" и "Компания "Топптек" получали заказы без тендеров. Обосновывали это отсутствием конкурентов, ведь именно эти фирмы были продавцом и партнером дистрибьютора Toppan CP500 - компании "Inte Graph International FZE" (Объединенные Арабские Эмираты).

В Украине эта фирма поставляет ПК "Украина" материалы для изготовления бланков документов, то есть тех самых карточек для водительских прав. В соглашении с полиграфкомбинатом "Inte Graph International FZE" как контактный указывала британский номер +4407404019766. Этот же номер указан контактным в аналогичных документах по сделкам с британской фирмой "SBS Trading Company Limited", которая поставляет полиграфкомбината другие расходные материалы. По британским реестрам, директором компании числится Игорь Ильенко (украинец, проживающий в ОАЭ), а основным владельцем - Александр Ильенко (уже подписан британцем, хотя это его сын).

Именно Ильенко-младший в Украине является совладельцем упомянутого "Фэир пиксел" вместе с женой министра Степанова. В британской юрисдикции у Ильенко-старшего до недавнего времени была фирма с аналогичным дубайскому дилеру названием - "Inte Graph Limited". Также Ильенко-старший вместе с директором "Фэир пиксел" Горбенко партнеры в ООО "Институт современного учебника", где директором является именно жена упомянутого Смирнова - Ирина Смирнова.