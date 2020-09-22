Суд арестовал подозреваемого в коррупции депутата от партии Зеленского с залогом в 3 миллиона

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрала меру пресечения подозреваемому во взяточничестве народному депутату Александру Юрченко ("Слуга народа", после получения подозрения исключен из фракции) в виде содержания под стражей до 9 ноября с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, в случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязательств, передает БизнесЦензор.

В частности, ему будет запрещено отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, он будет обязан воздерживаться от общения с определенным в постановлении лицом, сдеть загранпаспорт и носить электронное средство контроля (браслет).

Как сообщалось, 17 сентября детективы НАБУ сообщили о подозрении нардепу Юрченко в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Ранее в четверг генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко, хотя еще за сутки до этого заявляла об отсутствии достаточных для этого оснований.

После этого депутатская фракция "Слуга народа" приняла решение исключить его из своего состава.

По данным следствия, во время спецоперации детектива "под прикрытием", парламентарий намеками попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение поправок в законопроект "Об управлении отходами" и в дальнейшем требовал $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов профильного парламентского комитета.

Неофициальному помощнику Юрченко – Ивану Фищенко – 10 сентября было сообщено о подозрении в пособничестве в получении нардепом взятки в размере $13 тыс. за внесение поправок в законопроект в интересах частной компании. Суд избрал меру пресечения Фищенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,55 млн грн.