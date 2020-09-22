Арбитраж с ЕС по экспорту леса-кругляка может стоить Украине 1 миллион евро

Арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) может обойтись Украине до 1 млн евро.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Тарас Качка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отчет до копейки мы можем подать после того, как арбитры подадут report и мы уплатим все выставленные счета арбитрами и сопутствующими поставщиками услуг, но думаю, что это будет несколько сотен тысяч суммарно, в пределах миллиона. Точную цифру можно будет назвать через два-три месяца", - сказал Качка.

Он уточнил, что на организацию арбитража уже ушло несколько сотен тысяч евро.

По словам Качки, главный аргумент Украины в споре связан с тем, что запрет на экспорт леса-кругляка следует оценивать не только в контексте ст.35 Соглашения об ассоциации с ЕС (о запрете ограничений экспорта в торговле между сторонами), но и в контексте раздела по торговле и устойчивому развитию (по сотрудничеству в сфере окружающей среды).

Как писал БизнесЦензор, публичные слушания по спору между Украиной и ЕС о временном запрете экспорта леса-кругляка назначены на 22-23 сентября.

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Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017 года.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м. в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории Украины леса-кругляка.

В то же время ЕС 16 января 2019 года попросил о проведении консультаций с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по этому мораторию, что является первым шагом на пути решения споров.

В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде.