Украина увеличила импорт аграрной продукции на 15%. ИНФОГРАФИКА

Украина за январь-август 2020 снизила экспорт продукции АПК на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $13,7 млрд. В то же время импорт продукции АПК демонстрирует рост. Так, за первые восемь месяцев 2020 года он составил почти $4 млрд, что на 15% больше, чем за январь-август прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" в Facebook, передает БизнесЦензор.

По данным ассоциации, в товарной структуре экспорта больше всего выросли поставки: подсолнечного масла на $619,6 млн (+ 22%), пшеницы на $173,7 млн (+ 6%) и ячменя на $149,5 млн (+ 37%). Вместе с тем, сократились поставки: кукурузы на $436,4 млн (-15%), соевых бобов на $302 млн (-54%) и семян на $459 млн (-30%).

Кроме того, Украина нарастила импорт: сыров на $71,6 млн (в 2 раза), табака на $43,2 млн (+ 42%) и картофеля на $42,8 млн (в 6 раз). Вместе с тем, сократился импорт: семян подсолнечника на $22,9 млн (-12%), кукурузы на $15,7 млн (-15%) и мороженой рыбы на $15,1 млн (- 7%).

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт продукции АПК на 19% по сравнению с 2018 годом - до $22,2 млрд. Импорт данной продукции в прошлом году вырос на 14% - до $5,7 млрд. За 2019 год доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта из Украины составила 44% (против 39% в 2018 году), в то время как в структуре импорта - 10% (против 9% в 2018 году).