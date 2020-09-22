Казахский бизнесмен заявил о планах заняться реформами в Украине вместе с Саакашвили

Казахский бизнесмен Маргулан Сейсембаев после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что будет помогать Украине с внедрением и реализацией реформ.

Как передает БизнесЦензор, об этом предприниматель сообщил на своей странице в сети Facebook, опубликовав совместное фото с президентом и главой Офиса простых решений Михэилом Саакашвили.

"Сегодня встречался с президентом Украины – Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", – написал казахский бизнесмен.

"Я здесь буду помогать Украине. Речь не идет ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком-то опыте оппозиционной деятельности. Я здесь занимаюсь своим любимым делом – эффективностью процессов. Для меня это профессиональный вызов. В бизнесе я это внедрял много раз, теперь хочу попробовать внедрить это в работу госаппарата", – добавил Сейсамбаев.

Ранее, 31 августа, экс-президент Грузии, глава Национального комитета реформ Украины Михэил Саакашвили представил казахского бизнесмена Маргулана Сейсембаева в качестве своего партнера в работе "Офиса простых решений и результатов" и создания международного бюро по реформам для стран постсоветского пространства.

Саакашвили отметил, что в сферу ответственности Сейсембаева будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность Офиса.

Маргулан Сейсембаев – казахский бизнесмен, основатель управляющей компании Seimar Investment Group.

В Казахстане власти обвиняли Сейсембаева и партнеров в мошенничестве на сумму $1,1 млрд, однако в самой стране суд освободил бизнесмена от наказания по амнистии, а британские суды, где продолжался процесс против Сейсембаева, пришли к выводу об отсутствии у них юрисдикции для рассмотрения дела по сути.