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В Украине запустили единый е-билет на поезда и городской транспорт в Киеве

В Украине запустили единый е-билет на поезда и городской транспорт в Киеве

В Украине запущен в продажу единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего сообщения и городского транспорта в Киеве.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы запустили в промышленный вариант SmartTicket, когда каждый может приобрести билет на порталах e-transport.gov.ua и SmartTicket.gov.ua. Там мы пока объединили единый электронный билет КМДА и "Укрзализныци". Это первый маленький этап. К концу года мы добавим еще несколько областей, международные автоперевозки и авиаперевозки", - сказал Криклий.

По его словам, в настоящее время уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с одной из авиакомпаний.

Говоря о льготах для определенных категорий граждан на SmartTicket, глава "Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности" Владимир Набоков сообщил, что пока они будут осуществляться по-прежнему, хотя в этом направлении уже идет сотрудничество с Министерством по вопросам ветеранов.

"У нас пока нет единой базы льготников. Но мы работаем над этим с замминистра по вопросам ветеранов", - сказал он.

По словам Набокова, стоимость пользования сервисом будет составлять 6 коп.

Автор: 

Київ (4688) електронні квитки (127) Мінінфраструктури (1376)


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