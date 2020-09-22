Для получения 1,2 миллиарда евро от ЕС Украина должна продолжить работу с МВФ, – Боррель

Европейский союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, однако для этого стране нужно конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся верховенства права.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также готовы предоставить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который вызван коронавирусной пандемией", - сказал Боррель.

Однако, он подчеркнул, что для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ, а также выполнить все требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине.

Боррель отметил, что в Киеве встретился с представителями украинского парламента и гражданского общества.

"И сигнал, который я передал им всем, ясен: ЕС поддерживает Украину и ее народ. Мы наиболее сильный и надежный партнер Украины, мы продолжим поддерживать процесс реформ, суверенитет и территориальную целостность. У нас с Украиной наиболее всеобъемлющее соглашение об ассоциации, и Украина - это страна, которая получает самую большую европейскую поддержку. Мы очень преданы будущему Украины как свободной и процветающей страны", - добавил он.

Как сообщалось, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 25 августа Верховной Радой закон №825-IX о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи Евросоюза на сумму до 1,2 млрд евро.

Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый, сообщал тогда Офиса президента.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.

Меморандум и кредитное соглашение Украины и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила наибольший пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.