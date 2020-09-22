Транспортные предприятия сократили перевозку грузов с начала года на 13,4%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-августе 2020 года сократили перевозку грузов на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 382,2 млн тонн

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 17,1% – до 185,7 млрд ткм.

Согласно статданным, за восемь месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 196,7 млн тонн грузов, что на 5,3% меньше, чем в январе-августе 2019 года.

Автомобильным транспортом перевезено 119,4 млн тонн (- 23,5%), водным – 3,3 млн тонн (- 12,4%), трубопроводным – 62,7 млн тонн (- 15%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 10,7%).