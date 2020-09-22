"Укравтодор" отчитался о завершении основных ремонтных работ на половине запланированных дорог

"Укравтодор" завершил работы по обустройтсву верхнего слоя покрытия на 2022 км дорог, еще 800 км дорог - выполнены в выравнивающем слое.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram, передает БизнесЦензор.

Согласно плану "Укравтодора", до конца года показатель составит 4200 км

"Устройство верхнего слоя - финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт, перестроили основу дорожной одежды и обустроили 1-2 слоя дорожного покрытия. Это самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов". - сказано в сообщении.

В дальнейшем будет нанесение разметки, обустройство обочин и остановок, установка дорожных знаков и барьерного ограждения.

После этого происходит проверка качества работ и при отсутствии замечаний - участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет.

В лидерах следующий области:

▪️ Закарпатская область - 223,5 км

▪️ Харьковская область - 221,2 км

▪️ Запорожская область - 168,8 км

▪️ Сумская область - 149,9 км

▪️ Луганская область - 133 км

▪️ Львовская область - 130,1 км

Сейчас работы проводятся на 4000 км дорог государственного значения. На 70% из них уже обустроен выравнивающий слой.