"Нафтогаз" повысил цену на газ для поставщиков отопления и горячей воды на 45%

В сентябре оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 4318,99 грн за тысячу кубометров, тогда как в августе она составляла 2 979,16 грн за тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

В то же время в компании отмечают, что сентябрьская цена газа на 7% меньше по сравнению с действовавшей на 1 января 2020 года и на 4% меньше, по сравнению с сентябрем 2019 года.

Как сообщалось, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

В то же время обязанность "Нафтогаза" поставлять газ по цене, определенной по установленной Кабмином формуле, продлена до мая 2021 года.

Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд предприятий ТКЭ к цене на нидерландском хабе TTF. Таким образом, она меняется каждый месяц.