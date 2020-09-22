"Нафтогаз" повысил цену на газ для поставщиков отопления и горячей воды на 45%
В сентябре оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 4318,99 грн за тысячу кубометров, тогда как в августе она составляла 2 979,16 грн за тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.
В то же время в компании отмечают, что сентябрьская цена газа на 7% меньше по сравнению с действовавшей на 1 января 2020 года и на 4% меньше, по сравнению с сентябрем 2019 года.
Как сообщалось, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.
В то же время обязанность "Нафтогаза" поставлять газ по цене, определенной по установленной Кабмином формуле, продлена до мая 2021 года.
Читайте также: Газ в Европе за неделю подорожал на 20%
Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд предприятий ТКЭ к цене на нидерландском хабе TTF. Таким образом, она меняется каждый месяц.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мама Коболева.
а еще ж не зима... отака херня...малята!
не ссы, атомные станции глушатся, сокро будешь за бойлер приплачивать тоже, баклажан тупой
епоха бідності скінчилась. Почалась епоха виживання.
PS: Колорадський жук, капустянка і народні депутати найнебезпечніші шкідики народного господарства. Треба травить.
Впевнений, якщо ціну на газ та електрику підняти, наприклад, до 25 грн. куб/квт. - інвесторам у черзі треба б було на ладонях писати номерки!
Хто "проти" - тот агент Кремля.
"... обязанность "Нафтогаза" поставлять газ по цене, определенной по установленной Кабмином формуле, продлена до мая 2021 года... ".Источник: https://biz.censor.net/n3220709