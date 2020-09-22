БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Нафтогаз" повысил цену на газ для поставщиков отопления и горячей воды на 45%

В сентябре оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 4318,99 грн за тысячу кубометров, тогда как в августе она составляла 2 979,16 грн за тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

В то же время в компании отмечают, что сентябрьская цена газа на 7% меньше по сравнению с действовавшей на 1 января 2020 года и на 4% меньше, по сравнению с сентябрем 2019 года.

Как сообщалось, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

В то же время обязанность "Нафтогаза" поставлять газ по цене, определенной по установленной Кабмином формуле, продлена до мая 2021 года. 

Читайте також: Газ в Европе за неделю подорожал на 20%

Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд предприятий ТКЭ к цене на нидерландском хабе TTF.  Таким образом, она меняется каждый месяц.

Топ коментарі
+17
газ запасался по самым низким ценам...продается уже по в два раза дороже )))
а еще ж не зима... отака херня...малята!
22.09.2020 21:14 Відповісти
+15
Вот вам и "настав кінець епохи бідності!"
22.09.2020 20:47 Відповісти
+11
Ерунда. Зеленский не даст в обиду простой нарит, который его выбрал - не допустит Владимир Александрович повышения тарифов!!!
22.09.2020 20:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так пиз.дть будут и рейтингу и по морде..все как в анекдоте
22.09.2020 20:35 Відповісти
)))
23.09.2020 00:40 Відповісти
Так а що не так "Зробимо їх разом", це про кого було?
23.09.2020 07:26 Відповісти
"Нафтогаз" повысил цену на газ для поставщиков отопления и горячей воды на 45% - Цензор.НЕТ 3046
23.09.2020 09:03 Відповісти
"Нафтогаз" повысил цену на газ для поставщиков отопления и горячей воды на 45% - Цензор.НЕТ 1101
23.09.2020 09:04 Відповісти
Правильно. В Украине рекордные запасы газа значит самое время подымать цены. Где здесь логика? Х*** его знает, Спросите у мамы Коболева
22.09.2020 21:01 Відповісти
А небудете покупать у нас газ- отключим свет.
Мама Коболева.
22.09.2020 21:02 Відповісти
у внучки Фокина
22.09.2020 22:33 Відповісти
Коломойский не нажрется никогда, пока его не угомонят люди!
22.09.2020 22:42 Відповісти
В нормальних людей давно бойлери стоять і двохтарифні ел.-лічильники .
22.09.2020 22:48 Відповісти
мова про опалювання, і гарячу воду. До чого тут лічильники?? Ти через двохфазний лічильник собі батареї протягнеш в квартиру багатоповерхівки???
23.09.2020 00:39 Відповісти
нормальные люди клоуна президентом не выбирают.
не ссы, атомные станции глушатся, сокро будешь за бойлер приплачивать тоже, баклажан тупой
23.09.2020 08:23 Відповісти
Прекращай бухать
23.09.2020 12:18 Відповісти
паша паша... ты второму паше пишешь или сам себе заметки здесь оставляешь?
24.09.2020 08:26 Відповісти
баста карапузікі... кончіліся танцы. Чекайте платіжки, в яких суми схожі на номери телефонів..
епоха бідності скінчилась. Почалась епоха виживання.
23.09.2020 00:37 Відповісти
Дешевий газ власного видобутку лакеї нашої мафії в ВР тишком-нишком віддали Фірташу і К°, а народ хай купує російський по ціні Вротдам +++++
PS: Колорадський жук, капустянка і народні депутати найнебезпечніші шкідики народного господарства. Треба травить.
23.09.2020 06:04 Відповісти
УРААААА, ну наконец-то!!!!!
23.09.2020 08:20 Відповісти
запаслись газом копеечным, только сезон - сразу у них очередное повышение, да так - чтобы не мелочиться - сразу на 30-50%.
23.09.2020 08:25 Відповісти
Как вам такое, ЗЕдебилы?
23.09.2020 08:27 Відповісти
Це добра новина, бо чим більша ціна на енергоносії та ЖКХ - тим ближче ми до Єуропи!
Впевнений, якщо ціну на газ та електрику підняти, наприклад, до 25 грн. куб/квт. - інвесторам у черзі треба б було на ладонях писати номерки!

Хто "проти" - тот агент Кремля.
23.09.2020 09:35 Відповісти
Ну очешуеть теперь.
23.09.2020 09:37 Відповісти
Мама кобли любит миллионы.
23.09.2020 09:53 Відповісти
Чукча не читатель, чукча писатель. Буквы не осилил, дятел ?
"... обязанность "Нафтогаза" поставлять газ по цене, определенной по установленной Кабмином формуле, продлена до мая 2021 года... ".Источник: https://biz.censor.net/n3220709
23.09.2020 11:54 Відповісти
Чукчи это у тебя в засрашке,,ты живёшь и жрёшь только благодаря разворовыванию недр земель коренных народов севера фашист путинский,чукча - твой кормилец гнида.
23.09.2020 16:20 Відповісти
О как тебя прорвало, прыщ ))). Про знаки препинания знаешь что-нибудь ? Школу-то хоть закончил, клоун ? )))
23.09.2020 17:42 Відповісти
Нарид схавает..... В ЕС за такую хрень уже все бастовали бы !!!!!! Что-то не слышно было, что цена газа на мировом рынке поднялась !!!!!
23.09.2020 09:56 Відповісти
Нипанятна, а кто тогда рассказывал несколько месяцев назад, что производят закупки газика для отопления зимой, пока он "дешевый" .... пенсы канешна дисциплинированные, заплотють ...
23.09.2020 11:40 Відповісти
Ничего страшного, поклонники Какаду заплатят ))).
23.09.2020 11:54 Відповісти
А как по другому наполнять корыто? Работать власть не умеет и не хочет, а корыто пустым не может быть, не для того к власти рвались.
23.09.2020 12:29 Відповісти
Володя, спасибо, родной!!!
23.09.2020 14:06 Відповісти

