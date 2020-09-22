Депозиты населения в банках возросли в августе на 1,1 миллиарда, – Фонд гарантирования. ИНФОГРАФИКА

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физлиц (все банки, за исключением "Ощадбанка") по состоянию на 1 сентября 2020 года составила 554,5 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Согласно данным Фонда, к началу сентября вклады физлиц в банках-участниках Фонда в гривне составили 318,7 млрд грн, в инвалюте – 235,8 млрд грн.

Фонд гарантирования отметил, что по состоянию на 1 сентября 2020 года средства 98,1% вкладчиков (в размере от 10 до 200 тыс. грн) в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладами. Уточняется, что общая сумма этих вкладов составляет 218,7 млрд грн.

В сообщении указывается, что доля физических лиц-предпринимателей в структуре вкладчиков на начало сентября составляла 4,1%, а сумма их вкладов – 41,1 млрд грн (7,4% от общей суммы).

К началу июля участниками Фонда являлись 74 банка.