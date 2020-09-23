Суд повторно по иску Коломойского потребовал у Нацбанка отчет Kroll по "Приватбанку"

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и повторно истребовал у Нацбанка Украины результаты расследования детективного агентства Kroll.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В апреле 2018 года и мае 2020 года Печерский райсуд. Киев уже выносил постановления об истребовании указанных документов в Нацбанке.

В ходе судебного процесса представители НБУ и Приватбанка отмечали, что соответствующий отчет Kroll не касается предмета и основания иска, а также замечали, что представители Коломойского самостоятельно могут обратиться к детективному агентству Kroll.

Как сообщалось, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

Среди ключевых выводов расследования в НБУ указывают, что Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

В декабре 2017 года Высокий суд Англии также издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.

21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.