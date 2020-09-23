БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11 677 12

Ахметов платит офису Зеленского и "Слуге народа" $2,5 миллиона каждый месяц, – СМИ (обновлено)

Ахметов платит офису Зеленского и

Ринат Ахметов выделяет каждый месяц более $2 миллионов на команду президента Владимира Зеленского и президентскую партию "Слуга народа".

Об этом со ссылкой на источники пишет "Украинская правда", передает БизнесЦензор.

"На Офис и на фракцию, хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то 2-2,5 миллиона долларов в месяц. Ясно, что он (Ахметов – ред.) друг", - заявил источник.

Также, пишет издание, Ахметов сохраняет свое положение, непублично задабривая новую власть: покупает по 300 "скорых" для сел, дает средства на содержание партии. Менеджер среднего звена из холдинга ДТЭК Ахметова Денис Шмыгаль стал премьер-министром в марте.

Шмыгаль и и.о. министра энергетики Ольга Буславец, демонстративно дистанцируются от интересов Ахметова, но вопрос тарифов для зеленой энергетики или ТЭС решаются значительно динамичнее и на порядок эффективнее, чем для государственного "Энергоатома".

При этом на каналах медиагруппы Ахметова не критикуют премьера Шмыгаля.

В свою очередь пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова назвала "абсолюной ложью" информацию о деньгах для Офиса президента Зеленского и "Слуги народа". В пресс-службе Ахметова заявили, что он передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность не ведёт с 2012 года.

Напомним, до назначения главой ОГА в августе 2019 года Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Буславец руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+".

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко. Дмитрий Вовк до прихода в НКРЭКУ работал в ICU.

Ахметов Рінат (1617) Зеленський Володимир (2575) Слуга народу (193) Офіс Президента (188)
Топ коментарі
+10
А в серіалі такого не було.
23.09.2020 13:22 Відповісти
+4
Українські бізнеси традиційно платять відступні всім рівням влади. Дурні, краще б вкладали в інтелектуальний розвиток громадян.
23.09.2020 13:10 Відповісти
+2
Да никто и не сомневался етому. Потому что Ахметов при каждой власти очень хорошо себя чуствует.
23.09.2020 13:30 Відповісти
Так там и шмали колумбийской не було. Искусство слишком отстало от реалий))
23.09.2020 15:28 Відповісти
Ну платит, а это шо, новость? И так все знают-откаты за паразитирование на Украине платят все "олигархи". За это им идульгенция в доении бюджетов и вкусных госактивов. Взамен -откат и "картинка Вовы, с удовольствием вкушающего шаурму" в телевизоре. Для выбарцав.
23.09.2020 14:14 Відповісти
ЩО АХМЕТОВ ДУРНИЙ ПЛАТИТЬ ЗЕЛЕНСЬКОМУ, ПЛАТИМ МИ.
23.09.2020 14:52 Відповісти
дешево покупай власть
дорого продавай услуги коммунальные
рыжый гарвардей неканчав
рыжый успешный инвестор
23.09.2020 14:14 Відповісти
По сути нелох клован на охметовской верёвке
23.09.2020 14:46 Відповісти
А подмышками бенины стропы.
23.09.2020 15:29 Відповісти
Власть это деньги .А деньги это власть.Работает и по сей день черт побери!
23.09.2020 20:49 Відповісти
Этот олигарх мафиози, благодаря откатам взяткам, открывал двери ногой в АП при всех президентах начиная со своего "создателя" Кучмы. Притом еще и умудрялся попиариться для лохов на гумконвоях, благодаря которым его огласили супермеценатом и поэтому законодательно освободили от налогов, что и было его единственной целью.
24.09.2020 07:28 Відповісти

