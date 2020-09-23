Ахметов платит офису Зеленского и "Слуге народа" $2,5 миллиона каждый месяц, – СМИ (обновлено)

Ринат Ахметов выделяет каждый месяц более $2 миллионов на команду президента Владимира Зеленского и президентскую партию "Слуга народа".

Об этом со ссылкой на источники пишет "Украинская правда", передает БизнесЦензор.

"На Офис и на фракцию, хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то 2-2,5 миллиона долларов в месяц. Ясно, что он (Ахметов – ред.) друг", - заявил источник.

Также, пишет издание, Ахметов сохраняет свое положение, непублично задабривая новую власть: покупает по 300 "скорых" для сел, дает средства на содержание партии. Менеджер среднего звена из холдинга ДТЭК Ахметова Денис Шмыгаль стал премьер-министром в марте.

Шмыгаль и и.о. министра энергетики Ольга Буславец, демонстративно дистанцируются от интересов Ахметова, но вопрос тарифов для зеленой энергетики или ТЭС решаются значительно динамичнее и на порядок эффективнее, чем для государственного "Энергоатома".

При этом на каналах медиагруппы Ахметова не критикуют премьера Шмыгаля.

В свою очередь пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова назвала "абсолюной ложью" информацию о деньгах для Офиса президента Зеленского и "Слуги народа". В пресс-службе Ахметова заявили, что он передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность не ведёт с 2012 года.

Напомним, до назначения главой ОГА в августе 2019 года Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Буславец руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+".

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко. Дмитрий Вовк до прихода в НКРЭКУ работал в ICU.